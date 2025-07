Francavilla Fontana, dal 12 al 14 luglio torna la rassegna 'Cibaria'

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Tutto pronto per la seconda edizione di Cibaria, l’iniziativa enogastronomica tra cultura e sostenibilità che prenderà ufficialmente il via sabato 12 luglio. - Tutto pronto per la seconda edizione di Cibaria, l’iniziativa enogastronomica tra cultura e sostenibilità che prenderà ufficialmente il via sabato 12 luglio.





"Cibaria – commenta l’Assessore al turismo e alle attività produttive Carmine Sportillo – è un viaggio nella cultura enogastronomica del territorio tra storia, innovazione e saper fare. In questa seconda edizione potremo incontrare chef, ma anche riscoprire i giochi della tradizione perché non è possibile guardare al futuro senza la consapevolezza del nostro passato".





Il focus tematico di questa edizione sarà lo spreco alimentare in ambito domestico e collettivo con suggerimenti e indicazioni su come limitarlo e adottare uno stile di vita sostenibile.





Si comincerà sabato 12 luglio alle 18.30 a Castello Imperiali con un laboratorio a cura di Slow Food su grani antichi, olio e vino. A seguire sono in programma due show-cooking con la chef Sonia Peronaci e la nutrizionista Vittoria Candita ispirati alla filosofia antispreco. Chiusura a suon di musica con uno spettacolo itinerante di pizzica lungo via Roma.





Domenica 13 luglio alle 18.30 in piazza Umberto I si svolgeranno altri due show-cooking con lo chef Marco Pappadà e il pastry chef Francesco Leuzzi. A seguire intrattenimento musicale dal vivo.





Lunedì 14 luglio dalle 18.30 su via Roma tuffo nel passato con i giochi d’altri tempi.





Per tutta la durata dell’evento sarà allestito un mercatino con espositori che presenteranno i prodotti presidio Slow Food.





"Per tre giorni – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – Francavilla Fontana sarà al centro della gastronomia pugliese. Qui accoglieremo diversi prodotti slow food che potranno essere degustati e acquistati nel mercatino su via Roma il tutto condito con show-cooking, musica e giochi tradizionali. Vi aspettiamo per trascorrere delle serate all’insegna del gusto".





L’evento, a cura dell’Amministrazione Comunale, è realizzato dall’Associazione Art&Fest Puglia APS in collaborazione con Slow Food Brindisi APS.





La partecipazione a tutte le iniziative è libera e gratuita.