Cesare Cremonini: doppia data sold out al San Nicola di Bari per il CREMONINI LIVE25. Annunciate le date 2026 del tour

BARI - Cesare Cremonini arrivacon uno show innovativo e visionario, che ha già fatto registrare il tutto esaurito nelle due date in programma:. Un traguardo importante per l’artista bolognese, che celebra i suoi 25 anni di carriera con un progetto live che unisce musica, arte visiva e narrazione personale.

Lo spettacolo è pensato come un viaggio: un percorso emozionale che parte dall’Alaska, attraversa l’America e approda sul palco con una produzione d’avanguardia. Un racconto in musica, luce e immagini, in cui ogni brano diventa tappa e memoria, teso tra momenti intimistici e grande show pop-rock.

Cremonini si esibirà per oltre due ore e mezza, accompagnato da una storica band e da otto performer. Canzoni come “Buon Viaggio”, “Logico”, “San Luca”, “La ragazza del futuro”, si alterneranno a performance acrobatiche, momenti al piano e sorprendenti incursioni strumentali, tra cui la sua amata fisarmonica.

Dietro lo spettacolo un team artistico d’eccellenza:

Claudio Santucci (Giò Forma) alla direzione creativa

(Giò Forma) alla direzione creativa NorthHouse (già al lavoro con Coldplay e SuperBowl) per il video design

(già al lavoro con Coldplay e SuperBowl) per il video design Mamo Pozzoli per un light show d’impatto

per un light show d’impatto Marco Monforte all’audio, con la collaborazione del celebre Marc Carolan (Muse, The Cure)

A pochi giorni dalle date pugliesi, il tour 2025 è già sold out in tutte le città italiane e l’artista ha già annunciato il CREMONINI LIVE26, che toccherà alcune delle venue più iconiche d’Italia:

📍 6 giugno 2026 – Circo Massimo, Roma

📍 10 giugno 2026 – Ippodromo SNAI La Maura, Milano

📍 13 giugno 2026 – Autodromo di Imola, Music Park Arena

📍 17 giugno 2026 – Visarno Arena, Firenze

🎟️ Le prevendite per il 2026 sono già aperte.

Con “ALASKA BABY” (certificato platino), e hit come “Ora che non ho più te” ed “Nonostante tutto” con Elisa, Cesare Cremonini dimostra ancora una volta la sua capacità di reinventarsi, unendo passato, presente e futuro in una visione artistica coerente e potente. Un viaggio lungo venticinque anni che oggi scrive nuove, emozionanti pagine.