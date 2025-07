Gallipoli aderisce al 'World Drowning Prevention Day', una mattinata di sensibilizzazione e prevenzione

GALLIPOLI (LE) - In occasione della giornata sulla prevenzione globale dell'annegamento (World Drowning Prevention Day), istituita dalla Foundation for Environmental Education (FEE) e celebrata ogni anno il 25 luglio in tutte le località insignite del riconoscimento Bandiera Blu, il Comune di Gallipoli ha promosso una mattinata dedicata alla cultura della sicurezza in mare e alla prevenzione degli annegamenti. L’iniziativa si è svolta in spiaggia, a partire dalle ore 10.00, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la Guardia Costiera e numerosi attori del territorio impegnati nella tutela della vita in mare. - In occasione della giornata sulla prevenzione globale dell'annegamento (World Drowning Prevention Day), istituita dalla Foundation for Environmental Education (FEE) e celebrata ogni anno il 25 luglio in tutte le località insignite del riconoscimento Bandiera Blu, il Comune di Gallipoli ha promosso una mattinata dedicata alla cultura della sicurezza in mare e alla prevenzione degli annegamenti. L’iniziativa si è svolta in spiaggia, a partire dalle ore 10.00, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la Guardia Costiera e numerosi attori del territorio impegnati nella tutela della vita in mare.





Nel corso dell’evento sono state effettuate dimostrazioni pratiche di primo soccorso e simulazioni di salvataggio in mare. In particolare l’attività ha previsto il recupero di due bagnanti in difficoltà: uno è stato tratto in salvo in mare aperto dal sommozzatore mentre il secondo è stato soccorso con uno scooter d’acqua e riportato a riva dai bagnini del gruppo Baywatch, impegnati sulle spiagge libere cittadine grazie al piano comunale approvato quest’anno. A terra, le prime manovre di rianimazione sono state eseguite da un infermiere e istruttore specializzato.





"La giornata ha rappresentato un’importante occasione di informazione rivolta a cittadini e turisti per ribadire quanto sia fondamentale diffondere consapevolezza, conoscenza e comportamenti responsabili per garantire la sicurezza in mare. Quella del 25 non è stata solo una dimostrazione, ma un gesto concreto di educazione civica. La sicurezza in mare non può essere data per scontata: serve impegno, formazione e una rete di persone competenti e pronte a intervenire. Come Comune di Gallipoli, aderiamo con convinzione alla Giornata Mondiale della Prevenzione degli Annegamenti promossa dalla FEE, perché crediamo che promuovere la cultura del mare significhi prima di tutto tutelare la vita di chi lo vive. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, contribuendo a rendere la nostra costa un luogo più sicuro e consapevole" ha dichiarato Rossana Nicoletti, consigliera delegata Bandiera Blu.