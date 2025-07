Radio Norba Arena: 60.000 presenze alla Fiera del Levante di Bari per la prima edizione. Già in preparazione l’estate 2026

Con, si è conclusa con un grande successo la prima edizione di, la nuova rassegna musicale che ha trasformato lain uno dei principali poli italiani della musica live, tra il

Una scommessa vinta grazie alla sinergia tra Bass Culture srl, storica realtà pugliese del settore musicale e organizzatrice tecnica del Locus Festival, Radio Norba, emittente leader del Sud Italia, e la Nuova Fiera del Levante, che ha aperto le porte a una nuova vocazione estiva come grande hub per eventi culturali e di massa.

Il debutto è stato affidato al concerto-evento dei Duran Duran, che ha registrato il tutto esaurito e richiamato pubblico anche dall’estero. Sold out anche le quattro repliche degli Oesais – il popolare progetto live di Toti e Tata – che tra il 4 e l’8 luglio hanno dato vita a una vera festa collettiva.

Tra gli altri grandi nomi sul palco: Brunori Sas (nell’ambito del Locus Festival), Antonello Venditti, Irama, i leggendari Nile Rodgers & Chic, i CCCP Fedeli alla Linea, Nayt, Psicologi e La prima stanza a destra. Una proposta che ha saputo parlare a un pubblico trasversale, spaziando dal pop alla new wave, dal rock al rap, senza dimenticare i progetti più originali e sperimentali.

“Il pubblico ha decretato il successo di questa prima edizione anche oltre le nostre aspettative – dichiara Vincenzo Bellini, amministratore unico di Bass Culture –. Da oggi siamo al lavoro per l’edizione 2026, consapevoli di aver colmato un vuoto nella programmazione culturale della regione, con un’offerta artistica di qualità e un’organizzazione all’altezza”.

“Ogni palco che si accende in Puglia è un traguardo raggiunto – aggiunge Marco Montrone, presidente di Radio Norba –. La collaborazione con Bass Culture e Fiera del Levante ha mostrato tutto il suo potenziale. Siamo entusiasti di ripartire da qui per costruire un progetto ancora più ambizioso”.

“Quello che era un esperimento è diventato una certezza – conclude Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante –. La nostra struttura ha dimostrato di poter accogliere eventi di massa in sicurezza, con comfort e acustica eccellente. Il nostro futuro estivo sarà sempre più legato alla musica e agli spettacoli, al servizio di tutta la Puglia”.

Oltre ai numeri, a colpire è stata la qualità dell’esperienza: interazione costante tra artisti e pubblico, un clima di festa condivisa, l’arrivo di spettatori anche da fuori regione e dall’estero (in particolare nelle serate con Duran Duran e Nile Rodgers), e una gestione logistica funzionale che ha valorizzato la posizione centrale e facilmente raggiungibile della Fiera.

La Radio Norba Arena si conferma dunque come una nuova realtà di riferimento per la musica dal vivo in Italia, aprendo nuove prospettive per la città di Bari sulla mappa nazionale e internazionale dei grandi eventi. L’edizione 2026 è già in cantiere, con nuove sorprese che saranno annunciate nei prossimi mesi.