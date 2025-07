Giovinazzo, primo appuntamento della Rassegna “Note di Jazz” a Riva Del Sole

Info, Prenotazioni, Prevendite e Abbonamenti: 3701245456.

GIOVINAZZO - Note di Jazz, la Rassegna tutta al femminile parte domani 17luglio a Riva del Sole a Giovinazzo, organizzata dall’Associazione Musicale Cotton Club in collaborazione con la Fondazione Pugliesi per la Musica Riva del Sole Hotele con la Direzione Artistica di Antonio Pisani.Sul palco il Cantabile Trio: Cinzia Eramo, Voce - Francesco Schepisi, Pianoforte - Giampaolo Laurentaci, Contrabbasso."In Cantabile, l’eredità del passato si fonde con la ricerca contemporanea in un dialogo musicale vivo. Le melodie, veri ponti tra epoche e sensibilità, tessono un filo continuo tra le forme classiche e i nuovi linguaggi compositivi, restituendo un’esperienza d’ascolto intensa e profondamente umana. Da Ennio Morricone a Nino Rota, passando per Astor Piazzolla e Gato Barbieri. L'intreccio tra i grandi capolavori del passato e le nuove architetture compositive dà vita ad un’alchimia musicale in cui tradizione e contemporaneità si fondono, restituendo al pubblico un’esperienza estetica intensa e autentica!", ha detto Cinzia Eramo.Un concerto elegante e qualitativamente importante da non perdere, nella magica location di Riva Del Sole Hotel a Giovinazzo.21.39.