Gran finale del contest teatrale del Festival il Giullare: sabato 19 luglio la proclamazione del vincitore

TRANI – Si avvicina il momento più atteso dell’intero cartellone del Festival Il Giullare: sabato 19 luglio alle ore 21, nel teatro all’aperto del Centro Jobel (via G. Di Vittorio, 60 – Trani), andrà in scena il Gran Gala delle Compagnie. Una serata di festa, premiazioni e musica, durante la quale sarà proclamata la compagnia vincitrice del contest teatrale 2025.A presentare l’evento sarà l’irriverente e travolgente Marco Colonna, che guiderà il pubblico attraverso uno show ricco di emozioni, accompagnato dalla musica travolgente della Scooppiati Diversamente Band, in arrivo da Roma, pronta a scaldare il palco con la sua energia.Sul palco del Centro Jobel si sono esibite, durante l’intera settimana, sei compagnie provenienti da diverse città italiane: Roma con Incantesimo a mezzanotte, Verona con Alte frequenze, altre sequenze, Venosa e Bernalda con Il mistero di Notre Dame, Adelfia con I promessi sposi – Special edition, Foggia con Down the wall sketch e Gioia del Colle con Io a teatro.Gli attori, pur non professionisti, hanno dimostrato talento, passione e dedizione portando in scena una grande varietà di generi teatrali: dal dramma al musical, dalla danza al teatro classico fino alle sperimentazioni più audaci. Il risultato è stato un susseguirsi di emozioni che ha coinvolto il pubblico in un viaggio di pura bellezza artistica e umana.La vera magia del Festival Il Giullare, giunto alla sua 17ª edizione, risiede nella sua semplicità e autenticità: una luce nel buio che illumina l’essenza delle persone, oltre ogni etichetta o barriera, valorizzando la persona nella sua unicità. In scena non ci sono disabilità, ma solo umanità, espressa attraverso il linguaggio potente del teatro. È questo il messaggio profondo di inclusione reale che da anni anima il progetto, oggi sempre più conosciuto a livello nazionale.A sostenere l’edizione 2025 del Festival sono molteplici realtà istituzionali e associative: Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Ministro per le Disabilità, Regione Puglia con la Presidenza del Consiglio Regionale, Garante Regionale dei Diritti delle persone con Disabilità, Puglia Culture, Rai per la Sostenibilità, Fondazione Vincenzo Casillo, Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di Bari, Learning Sciences Institute – Università di Foggia.Quest’anno il Festival si fa anche itinerante, con una serie di eventi fuori sede che arricchiscono il suo già denso programma. Martedì 22 luglio l’appuntamento è con Frà, lo spettacolo scritto e interpretato da Giovanni Scifoni, noto attore della serie Rai Doc – Nelle tue mani, dedicato alla figura di San Francesco, “la superstar del medioevo” (info e biglietti su mailticket.it).Si prosegue sabato 26 luglio a Corato con il concerto gratuito nel Chiostro di Palazzo di Città, con il fisarmonicista Massimo Tagliata (cieco dall’età di sei anni) e il chitarrista jazz Andrea Dessì, tra i più apprezzati nel panorama musicale italiano (prenotazioni su www.ilgiullare.it).Il Festival continuerà sabato 2 agosto con un talk musicale tra la giornalista e conduttrice Rai Paola Severini Melograni e la celebre band Ladri di Carrozzelle, evento gratuito con prenotazione.A chiudere la rassegna, domenica 3 agosto, il Gala finale del Giullare, uno spettacolo straordinario con ospiti di rilievo nazionale, condotto da Veronica (Radionorba) e Marco Colonna, che celebrerà anche i 30 anni di attività dell’associazione e i 20 anni della cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà, promotrice del Festival.Il Giullare si conferma ancora una volta un esempio concreto di teatro che abbatte le barriere, uno spazio vivo di arte, emozione, relazione e trasformazione. Una festa dell’umanità, dove ogni voce trova il proprio spazio sul palco.