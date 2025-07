Il Lecce punta su Michal Rosiak: nel mirino il centrocampista polacco ex Arsenal

- Il Lecce guarda al mercato degli svincolati per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione di Serie A. Nel mirino della dirigenza salentina è finito Michal Rosiak, giovane centrocampista polacco classe 2005, reduce da un’esperienza importante con le giovanili dell’Arsenal.

Il contratto di Rosiak con il club londinese è scaduto lo scorso 30 giugno e non è stato rinnovato, rendendolo di fatto un’opportunità interessante a parametro zero. Nelle ultime due stagioni ha collezionato ben 82 presenze e 22 gol tra le fila dell’Arsenal Under 21 e Under 18, confermandosi come uno dei profili più promettenti del settore giovanile dei Gunners.

Alto 1,80 metri, Rosiak si distingue per la potenza nei colpi di testa e per le conclusioni dalla distanza con il destro, qualità che potrebbero rivelarsi preziose per il centrocampo giallorosso. A livello internazionale, ha già indossato la maglia della nazionale polacca: 5 presenze con l’Under 19, 2 con l’Under 18 e altre 2 con l’Under 15.

Secondo fonti vicine al club, il presidente Saverio Sticchi Damiani e il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino avvieranno nei prossimi giorni i contatti per cercare di concludere l’operazione e assicurarsi il giocatore a titolo definitivo.

L’eventuale arrivo di Rosiak rappresenterebbe un rinforzo di prospettiva ma anche di sostanza per il Lecce, che si prepara ad affrontare un campionato impegnativo con l’obiettivo primario della salvezza.