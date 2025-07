Serie C, sorteggiato il calendario: subito sfide impegnative per le pugliesi nel girone C

- È stato sorteggiato nella mattinata di lunedì 28 luglio, presso la sede della Lega Pro a Firenze, il calendario ufficiale della. Il torneo prenderà il via, e le squadre pugliesi delsi preparano ad affrontare una stagione intensa e ricca di derby.

Nella prima giornata, il Foggia sarà impegnato in trasferta contro il Catania allo stadio Massimino-Cibali. Il Monopoli esordirà in casa contro il Cosenza allo stadio Veneziani. Il Cerignola farà visita al Picerno, mentre l’Altamura affronterà la Casertana allo stadio Pinto. Il Casarano, infine, debutterà davanti al proprio pubblico contro il Trapani, allo stadio Capozza.

Il calendario riserva anche diversi derby pugliesi nel girone d’andata. Nella quarta giornata, il Monopoli ospiterà il Cerignola allo stadio Veneziani. Nella quinta, il Foggia sarà di scena al Monterisi contro il Cerignola, mentre nella sesta giornata il Monopoli affronterà in casa l’Altamura. Nella nona giornata, il Casarano riceverà il Cerignola allo stadio Capozza.

Il decimo turno vedrà il Foggia in trasferta a Casarano. Nell’undicesima giornata, i rossoneri giocheranno allo Zaccheria contro l’Altamura, mentre nella dodicesima il Casarano sfiderà il Monopoli sempre al Capozza. Alla diciottesima giornata, il Foggia ospiterà il Monopoli allo Zaccheria e l’Altamura sarà impegnato in trasferta contro il Cerignola allo stadio D’Angelo. Il girone d’andata si chiuderà con la diciannovesima giornata che proporrà un match impegnativo tra Casarano e Altamura, ancora al Capozza.

Per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, Foggia, Monopoli e Cerignola puntano alla qualificazione ai play-off per la promozione in Serie B, mentre Altamura e Casarano cercheranno di ottenere una salvezza tranquilla.

La stagione si preannuncia ricca di emozioni per i tifosi pugliesi, con tanti incroci regionali e la voglia di lasciare il segno in un campionato sempre competitivo come la Serie C.