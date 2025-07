Il 'Premio Delfino': a Carovigno l’appuntamento dell’estate tra moda, talento e impegno sociale

Con la partecipazione straordinaria del vincitore di Amici Daniele Doria e Alessia Pecchia ballerina finalista di "Amici"





CAROVIGNO (BR) - Il prossimo 16 agosto alle ore 21:00, la suggestiva Piazza 'Nzegna di Carovigno si accenderà con i riflettori del Premio Delfino, una manifestazione di interesse nazionale che unisce moda, spettacolo e messaggi di grande valore sociale.





Promosso dal Consiglio Regionale della Puglia, dal Comune di Carovigno, con la direzione artistica di Rosanna Tersicci e Annarita Carlucci e la conduzione affidata al brillante Giuseppe Stigliano, responsabile dell’agenzia Jonica eventi, il Premio Delfino 2025 si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell’estate pugliese.





Tra gli ospiti d’onore, brillano le stelle emergenti della musica italiana: Daniele Doria, vincitore dell’ultima edizione di Amici, e Alessia Pecchia, amatissima finalista dello stesso programma. Le loro esibizioni regaleranno al pubblico emozioni uniche e momenti di spettacolo indimenticabili.





Fulcro della serata saranno le sfilate di moda, che vedranno protagoniste giovani modelle, che da anni sono selezionate dagli sponsor della manifestazione per la promozione dei loro brand, che indosseranno, anche alla prima esperienza, capi di noti stilisti. In più la possibilità per altre aspiranti miss di iscriversi contattando i numeri 3394581795 o 3805194482, oppure presentandosi il 30 luglio dalle ore 18:00 presso la sede del concorso in Via San Michele salentino, 97, per prendere parte ai casting ufficiali.





Il Premio Delfino non è solo bellezza e intrattenimento, ma anche voce dell’impegno civile e sociale. La serata ospiterà infatti momenti dedicati a tematiche cruciali come la lotta contro la violenza sulle donne, il no alle guerre, la tutela dell’ambiente e la protezione degli animali, in linea con la missione etica dell’evento.





Giunto a un’edizione sempre più ricca e partecipata, il Premio Delfino ha visto negli anni una crescente affluenza di pubblico e l’interesse di media e operatori del settore. Grande è l’attesa per conoscere chi conquisterà il titolo di vincitrice del Premio Delfino 2025, in una cornice che promette emozioni, sorprese e un grande spettacolo sotto le stelle. Ingresso libero.





Per ulteriori informazioni e aggiornamenti:

- 3394581795 – 3805194482

- Via San Michele salentino, 97 – Carovigno (BR)