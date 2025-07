Venerdì 25 luglio concerto di Enza Pagliara e Assurd per 'Nauna Festival' nel Parco di Porto Selvaggio di Nardò

Concerto al tramonto preceduto da passeggiata culturali in natura





NARDO' (LE) - Enza Pagliara, insieme al Duo Assurd formato da Cristina Vetrone e Lorella Monti, trasforma il canto popolare del sud in un'esperienza viva, potente e necessaria. Saranno loro le protagoniste del secondo appuntamento di Nauna Festival, rassegna di concerti e passeggiate culturali nel Parco di Porto Selvaggio, per ritrovarsi all’aria aperta, nella pineta, sui prati, tra le Torri e il mare di Nardò, all’ora del tramonto, trasformando questo iconico luogo di Puglia in un palcoscenico a cielo aperto dove l’esperienza dell’ascolto coinvolge lo spettatore in modo immersivo e lo riconnette al paesaggio.





Sono appuntamenti musicali in acustico, in natura, preceduti da percorsi immersivi alla scoperta del Parco naturale regionale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano, area di oltre 1100 ettari, lungo 7 chilometri di costa neretina, che custodisce, tra l’altro, siti archeologici ritenuti preziosi dalla comunità scientifica internazionale nello studio di uno dei passaggi più importanti della preistoria europea, quello della transizione da uomo di Neanderthal a Homo sapiens.





Il 25 luglio Enza Pagliara e il duo ASSURD (Lorella Monti e Cristina Vetrone) si faranno interpreti di "Tressette", sulla scena del Pianoro di Serra Cicora (ore 19).





Da oltre vent'anni intrecciano storie voci di una memoria che risuona ancora nella pelle dei tamburi di Campania e Puglia. La tradizione non è mai stata per loro un costume da indossare, ma una casa ad abitare, trasformare e restituire come corpo e visione. Le loro voci portano il sapore della verità. Il duo Assurd, insieme a Enza Pagliara, ha collaborato con alcune delle più importanti compagnie di danza contemporanea nel mondo, portando in scena spettacoli come Cantata e Alice del coreografo Mauro Bigonzetti. Lorella, Cristina e Enza portano canti e melodie che consolano, risvegliano, graffiano e ridono. Ci sono voci che vanno oltre l'ascolto, capace di restituire memoria e corpo. Un viaggio sonoro che unisce radici profonde e linguaggio contemporaneo, tra poesia, ritmo e libertà.





Il concerto è preceduto da una passeggiata culturale a cura del Museo della Preistoria di Nardò dal titolo STRATI DI STORIE, guidata dalla direttrice Filomena Ranaldo. Raduno ore 17.30 presso Masseria Torrenova di Nardò, su Strada Brusca (posizione https://maps.app.goo.gl/UNqcLsLGfrYuMEmA7). Inizio percorso ore 17.45. Concerto ore 19:00





Pianoro di Serra Cicora





Il concerto si terrà sul pianoro che caratterizza paesaggisticamente località Serra Cicora, che ospita l’omonimo sito archeologico neolitico, segnalato nel 1995 dal Gruppo Speleologico Neretino e oggetto di ricerche archeologiche sistematiche dal 1998 al 2005, sotto la direzione della prof. Elettra Ingravallo (Dipartimento di Beni Culturali di Unisalento). I risultati indicano una frequentazione di quest'area a scopi cultuali e funerari tra il VI e il V millennio a.C. La necropoli è caratterizzata da circoli funerari e strutture megalitiche all'interno delle quali, in alcuni casi, furono sepolti più individui. L'inumazione di una donna su cui venne poi edificato un muro difensivo, è stata interpretata come probabile rito di fondazione del sito. La ricchezza e l'eterogeneità dei materiali rinvenuti dimostrano che la comunità neolitica che frequentò questa parte del Salento era inserita in un circuito di rapporti commerciali e politici su larga scala. Nel corso del Neolitico anche Grotta del Fico, nella vicina frazione di S.M. al Bagno, fu utilizzata per scopi funerari. La sua storia ambientale e antropica si pone in diretta continuità con quella restituita dai vicini siti pleistocenici delle Grotte Mario Bernardini e Serra Cicora A. Nel 2020 il sito è stato acquisito dal Comune di Nardò e rappresenta oggi uno dei nodi essenziali del Distretto della Preistoria di Nardò. L'area è inclusa in un programma di valorizzazione di percorsi archeologici e naturalistici promossi dal Museo della Preistoria di Nardò in sinergia con l'Ufficio Parco della Città di Nardò.





Concerti acustici in natura





Tranne l’appuntamento del 1 agosto nel centro storico di Nardò, gli eventi del Nauna Festival si svolgono in maniera acustica, immersi nella natura, in un ambiente puro, senza alcuna fonte artificiale di luce e di suono, dove la musica acustica si arricchisce esclusivamente delle sonorità naturai del luogo: così l’esperienza dell’ascolto coinvolge lo spettatore in modo immersivo e lo riconnette al paesaggio.

Ciascuno evento prevede un raduno (vedi posizione di ogni appuntamento) dei partecipanti un'ora prima l’inizio dello spettacolo per una camminata a cura del Museo della Preistoria di Nardò. La direttrice, Filomena Ranaldo, illustrerà gli aspetti naturalistici, archeologici e culturali, nonché lo studio di uno dei passaggi più importanti della preistoria europea, quello della transizione da Homo neanderthalensis a Homo sapiens.

Il Festival è sostenuto dall'Assessorato alla Cultura e all'Ambiente di Giulia Puglia, in collaborazione con il Dirigente dell’Ufficio Parco Nicola D’Alessandro e il Responsabile del Procedimento Giuseppe Tarantino.





Partecipazione gratuita e senza prenotazioni

Consigliati: scarpe comode, bottiglietta d’acqua, spray anti zanzara, cuscino o asciugamani per sedersi

info: +393496799790





LINK UTILI





Contatti:

00393496799790 – museo