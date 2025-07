Putignano, attivati i photored per contrastare il passaggio col rosso

PUTIGNANO - A partire da venerdì 25 luglio sono entrati in funzione i quattro photored installati nelle scorse settimane a Putignano, negli incroci critici di via Conversano e via Castellana. Questi dispositivi, adottati dalla Polizia Locale, serviranno a sanzionare gli automobilisti che attraversano gli incroci con il semaforo rosso, contribuendo così a migliorare la sicurezza stradale in due punti nevralgici della viabilità cittadina.

Le infrazioni saranno punite con una multa di 167 euro e la decurtazione di 6 punti dalla patente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

È prevista inoltre l’attivazione notturna dei semafori e il proseguimento del progetto per la trasformazione di alcune strade a rischio in zone a limite di velocità di 30 km/h, a tutela soprattutto di bambini e famiglie.

Il vicesindaco e assessore alla mobilità, Marco Certini, ha dichiarato:

“Dopo un periodo di rodaggio dedicato alla verifica del corretto funzionamento del sistema e all’installazione della segnaletica obbligatoria, siamo pronti a mettere in funzione i photored. Questo dispositivo contribuirà a rendere più sicura la nostra città. Continueremo inoltre il processo amministrativo per attivare gli impianti semaforici anche nelle ore notturne e per l’istituzione di zone a 30 km/h.”

Anche il sindaco Michele Vinella ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

“Abbiamo voluto fortemente questa tecnologia anche in risposta alle numerose segnalazioni dei cittadini, che hanno il diritto di sentirsi sicuri quando attraversano la strada, specialmente dove il traffico è regolato da semafori. La sicurezza stradale rimane una priorità per migliorare la qualità della vita in città. Le somme ricavate dalle multe saranno reinvestite nel rifacimento della segnaletica, dell’asfalto e dei marciapiedi.”