Incendio a Fasano, fiamme da un capannone minacciano abitazioni: evacuate alcune ville

FASANO – Un violento incendio è divampato questa sera nei pressi della Strada Statale 172, a Fasano (Brindisi), generando momenti di forte apprensione tra i residenti della zona. Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero sviluppate all’interno di un capannone in lamiera utilizzato per lo smaltimento di rifiuti, situato a poca distanza da un rivenditore di auto.

Il rogo si è propagato rapidamente, alimentato dai materiali presenti all’interno della struttura, raggiungendo le aree limitrofe e avvicinandosi pericolosamente ad alcune abitazioni. A causa della densa colonna di fumo e del rischio che l’incendio possa estendersi ulteriormente, è già in corso l’evacuazione precauzionale di alcune ville situate nelle immediate vicinanze.

Il sindaco di Fasano ha invitato la cittadinanza a restare in casa e a tenere porte e finestre ben chiuse, per evitare l’inalazione dei fumi potenzialmente tossici sprigionati dal rogo. L’aria nella zona è diventata rapidamente irrespirabile, rendendo necessario l’intervento urgente di numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco, impegnati a contenere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Al momento non si registrano feriti, ma l’area è stata dichiarata pericolosa e le autorità locali raccomandano di evitarla fino a nuovo avviso. Restano ancora da chiarire le cause dell’incendio, mentre continuano le operazioni di spegnimento e monitoraggio per evitare nuovi focolai.

La situazione resta in evoluzione.