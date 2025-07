Incendio in un sottano abbandonato nel centro storico di Gioia del Colle: intervento dei Vigili del Fuoco scongiura il peggio

GIOIA DEL COLLE - Mattinata di paura nel, dove un incendio è divampato all’interno di un, trasformato nel tempo in una vera e propria discarica a cielo aperto. L’allarme è scattato quando alcuni residenti della zona hanno notato del fumo denso uscire da un edificio fatiscente, privo di porta e in evidente stato di degrado.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per circa un’ora per domare le fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse alle abitazioni adiacenti, situate in una zona molto frequentata e densamente abitata. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’intervento è stato cruciale per scongiurare conseguenze ben più gravi.

L’episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni di abbandono di numerosi locali nel cuore del centro storico, spesso utilizzati impropriamente come depositi di rifiuti o rifugi di fortuna. La mancata messa in sicurezza di queste strutture rappresenta un pericolo concreto per la comunità, come dimostrato dall’incendio odierno.

Al momento, restano da chiarire le cause che hanno scatenato le fiamme. Non si esclude l’ipotesi di un rogo accidentale innescato da materiale infiammabile presente all’interno del sottano.