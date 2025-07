“Incrocio” in prima nazionale al Teatro Kismet: danza, musica e emozione per “Le Due Bari 2025”

Una serata all’insegna della contaminazione artistica e dell’incontro emotivo:, ilaccoglierà la, secondo appuntamento della rassegna, ideata dallacon la direzione artistica del M°, nell’ambito del progettopromosso dal Comune di Bari – Assessorato alle Culture.

Protagoniste sul palco Carmen De Sandi e Francesca Formisano, coreografe e danzatrici del Collettivo SineSpazio, che porteranno in scena uno spettacolo di danza contemporanea fortemente evocativo e intessuto di musica dal vivo, suonata da Giuseppe Pascucci (chitarra elettrica) e Andrew Bowen (elettronica).

“Incrocio” è un viaggio emotivo e fisico, un’opera nata dalla collaborazione tra le due performer, che racconta l’incontro – reale e simbolico – tra due donne che si ritrovano dopo un tempo di distanza. Attraverso la danza e l’interazione con la musica dal vivo, lo spettacolo indaga i temi della trasformazione, della prossimità e della memoria condivisa, dando voce ai corpi e ai silenzi, in una narrazione priva di parole ma ricca di suggestioni.

La partitura sonora, pensata ed eseguita in tempo reale, non accompagna semplicemente la danza, ma interagisce e dialoga con essa, creando un contrappunto che alterna atmosfere blues a momenti sperimentali, generando un “incrocio” tra linguaggi, sensazioni e visioni.

A rafforzare il valore inclusivo della rassegna, la serata sarà accessibile anche al pubblico sordo grazie alla traduzione in LIS, curata dalla Dott.ssa Marilena Delmedico, con l’obiettivo di favorire una partecipazione ampia e consapevole.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito, con apertura porte alle 20.30 e inizio previsto alle 21.00.

