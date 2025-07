'Juniperus Gin Fest 2025': musica, cultura e spirits dal 25 al 27 luglio a Otranto. La line up

Ecco la line up della tre giorni: da Tony Tarantino ad Alex De Rio passando per Yuts and Culture





OTRANTO (LE) - Spirits, degustazioni, live music e social lab: dal 25 al 27 luglio 2025 a Otranto è attesa la terza edizione di Juniperus Gin Fest, tre giorni per gli amanti del gin, degli spiriti di Puglia e del sano divertimento.





Dopo il successo delle prime due edizioni a Ruffano e Santa Cesarea Terme, il festival si sposta questa volta nel suggestivo scenario di Otranto, con il suo mare cristallino, il castello aragonese e le sue stradine strette e affascinanti. Un contesto ideale per valorizzare l’arte della distillazione locale e il patrimonio culturale e gastronomico della Puglia.





Il festival ospiterà oltre 10 aziende pugliesi, ambasciatrici del territorio nel mondo, con più di 30 etichette tra gin, liquori e distillati, tutti espressione di biodiversità, passione e innovazione. Tra le botaniche autoctone, spesso raccolte a mano, si esalteranno i profumi autentici del Salento e della macchia mediterranea, creando un’esperienza sensoriale unica.





Ma Juniperus Gin Fest non è solo degustazione: sarà anche un momento di educazione al consumo responsabile e alla sostenibilità, con degustazioni guidate, talk con produttori e master distiller, e spazi di confronto tra professionisti e appassionati.





La musica sarà protagonista, arricchendo l’atmosfera con performance dal vivo e momenti di intrattenimento.





Gli artisti che animeranno il festival





Venerdì 25 luglio, alle ore 19.00, il festival si aprirà con le sonorità acustiche di The Groove Collective che scalderanno la prima serata in un viaggio tra soul, funky e blues, seguiti da Alex De Rio & Luca Bovino con il loro percussion live set, alle ore 21.00, progetto musicale che si propone di fondere le sonorità vibranti della house con le ritmiche pulsanti delle tradizioni afro e le melodie coinvolgenti della musica latina brasiliana.

Sabato 26 luglio, il palco si accenderà con Tony Tarantino e il suo progetto Pianophono live, un concerto che unisce musica e poesia. Il talentuoso pianista e compositore salentino porta sul palco la sua esperienza, con quasi 600 concerti all’attivo in sette anni in giro per il mondo, in uno spettacolo che rende il pubblico parte attiva.

A seguire, si esibiranno Yuts and Culture, band pugliese appena tornata sulla scena con "Back to ma Funk", un lavoro che comprende 12 brani, di cui due interamente strumentali, esplorando sonorità che spaziano dal Soul, al Funk, al Jazz e al Reggae.

In chiusura, la vibrante Anonimo Popolare, che porterà il folk e la tradizione della Puglia sul palco.

Domenica 27 luglio, il gran finale vedrà la celebrazione della terza edizione con il live della Tribù dei Sempre Allegri, meravigliosi artisti di strada che porteranno l’equilibrismo, la clownerie e l’acrobatica aerea per tutto il festival, accompagnati da Tony e il Pianophono e dalla Tarantino Orchestra, in un vero e proprio closing party che lascerà il pubblico con il sorriso e il cuore pieno di musica.

Organizzato dall’Associazione Juniperus con il patrocinio del Comune di Otranto e l’Associazione Vivere Otranto, il Juniperus Gin Fest 2025 si conferma come uno degli eventi più autentici ed emozionanti dell’estate pugliese.

L’accesso all’evento è gratuito, con inizio alle ore 19. Si accede dal Porto e da Porta Mare.