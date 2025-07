Lecce, concerto dei Black Ball Boogie al Chiostro dei Teatini

LECCE - Sarà una serata all’insegna dell’energia travolgente e dello spirito senza tempo del rock’n’roll quella di venerdì 25 luglio, quando sul palco del Chiostro dei Teatini si esibiranno i Black Ball Boogie, protagonisti del primo appuntamento della rassegna estiva "Teatini in Musica" 2025, organizzata dalla Camerata Musicale Salentina. - Sarà una serata all’insegna dell’energia travolgente e dello spirito senza tempo del rock’n’roll quella di venerdì 25 luglio, quando sul palco del Chiostro dei Teatini si esibiranno i Black Ball Boogie, protagonisti del primo appuntamento della rassegna estiva "Teatini in Musica" 2025, organizzata dalla Camerata Musicale Salentina.





Black Ball Boogie è il progetto che offre una vera e propria esperienza rock ‘n’ roll: uno show mozzafiato nato da un’accurata selezione di brani dagli anni ’40 e ’50, riarrangiati con una nuova e fresca energia, insieme a brani originali in italiano, outfit vintage e una travolgente presenza scenica. Il risultato è uno spettacolo dinamico e coinvolgente, capace di far rivivere l’atmosfera dei grandi balli d’epoca in una chiave contemporanea, frizzante e piena di carisma.





Nati nel 2016, i Black Ball Boogie sono una band italiana che fonde rock’n’roll e boogie woogie con una forte identità stilistica e una grande coesione artistica. Il gruppo è composto da Manuel Goretti (pianoforte e voce), Luciano Sibona (contrabbasso e voce), Filippo Lambertucci (batteria e voce) e Virginia Piccichè (voce), quattro musicisti accomunati da una profonda passione per la musica americana delle origini.





Nel 2021 vengono selezionati come testimonial del brand Sisley per la "Campagna Primavera-Estate 2021", apparendo nel videoclip ufficiale con il loro primo singolo "Maledizione". Nello stesso anno incontrano Bobby Solo, con cui condividono un progetto discografico nato dall’amore comune per il rock’n’roll, inciso in un vinile a sei tracce che reinterpreta in chiave personale alcuni classici del genere. Nel 2023 pubblicano il loro primo album di brani originali in italiano, "Hey dove vai!", con otto tracce ispirate a icone italiane come Fred Buscaglione e Renato Carosone, confermando così il loro stile unico e la capacità di fondere tradizione e innovazione. Il successo dell’album li porta a esibirsi in tour internazionali, toccando la Corea del Sud (Jinju Jazz Festival), Germania, Catalogna e Polonia, e nei più importanti club italiani, tra cui Cantina Bentivoglio (Bologna), Cantine dell’Arena (Verona) e Darsena del Sale (Cervia).





Lo scenario del Chiostro dei Teatini, con la sua bellezza architettonica e l’atmosfera sospesa nel tempo, sarà lo sfondo perfetto per un concerto che promette emozioni, ritmo e divertimento. I Black Ball Boogie porteranno in scena un repertorio che parla al cuore, coinvolgendo il pubblico in una vera festa musicale che celebra il passato con lo sguardo rivolto al futuro.





Prevendite disponibili presso la Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce, tel. 3480072654 - 3480072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com).





Ticket disponibili anche su Vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito.





Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.





Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.





PROMO SPECIALE "TEATINI IN MUSICA" 2025





Acquista in anticipo e risparmia!

Fino al 22 luglio, i biglietti costano per tutti

18 € nel Primo Settore

10€ nel Secondo Settore.

Fino al 22 luglio l'abbonamento ai tre concerti della rassegna costa

50 € nel Primo Settore

30€ nel Secondo Settore.

Dal 23 luglio i biglietti saranno in vendita alle normali tariffe.





ABBONAMENTO





PRIMO SETTORE: Intero € 60, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 50

SECONDO SETTORE: Intero € 35, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 30

PREZZI dei BIGLIETTI

PRIMO SETTORE: Intero € 23, Ridotto* € 20, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 18

SECONDO SETTORE: Intero € 15, Ridotto* € 13, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 55^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 24-25 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Conservatorio di Musica "T. Schipa" di Lecce | Iscritti all'Ordine degli Ingegneri, dei Farmacisti, degli Architetti e degli Avvocati della Provincia di Lecce

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Per l'acquisto online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 1,50 per i biglietti e di € 3,50 per gli abbonamenti

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all'ingresso gratuito previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.

Le tariffe "Convenzioni" e "Speciale" sono disponibili solo presso la sede della Camerata Musicale Salentina o con bonifico.





CARTA DEL DOCENTE – CARTA DELLA CULTURA – CARTA DEL MERITO





Acquista con Carta del Docente, Carta della Cultura e Carta del Merito presso i nostri uffici o via email! Scegli come categoria “Spettacoli dal vivo” per Carta del Docente e “Concerti” per Carta della Cultura e Carta del Merito.





BIGLIETTO SOSPESO





Un "biglietto sospeso" per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un "biglietto sospeso" e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Dona anche tu!

Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto e utilizzare i biglietti sospesi possono contattare gli uffici della Camerata al 3480072655.





INFO





55^ stagione concertistica 2024-25

Teatini in Musica 2025

Black Ball Boogie

Venerdì 25 luglio, ore 20.45

Chiostro dei Teatini - Lecce

Camerata Musicale Salentina

Viale Oronzo Quarta, 20 – Lecce

Nei pomeriggi di giugno, luglio e agosto si riceve su appuntamento.

Tel: 3480072654 (Info) - 3480072655 (Biglietteria)