La 50ª Sagra del Polpo chiude in bellezza: tre giorni di festa, sapori e spettacoli a Mola di Bari

MOLA DI BARI – Si è conclusa con un trionfo di musica e partecipazione la 50ª edizione della Sagra del Polpo, inserita all'interno della Festa del Mare 2025. Un traguardo importante per uno degli eventi più amati della tradizione pugliese, che dal 25 al 27 luglio ha trasformato Mola di Bari in un grande palcoscenico a cielo aperto, tra gusto, cultura e spettacolo.

A chiudere la tre giorni è stato il concerto emozionante di Noemi, che ha infiammato il pubblico sul suggestivo Palco del Mare, regalando una serata di emozioni e grande musica. Ma l’intera manifestazione è stata un successo sotto ogni aspetto, con una partecipazione entusiasta e trasversale che ha affollato le vie della città sin dal primo giorno.

Protagonista assoluto, come sempre, il polpo, servito in tutte le sue varianti gastronomiche e accompagnato da una ricca proposta di sapori locali. Accanto alla gastronomia, anche quest'anno, un programma culturale e musicale di alto livello ha animato Mola: talk, laboratori, installazioni artistiche, mercatini e spettacoli serali con artisti come Fred De Palma, Sarafine, Luca Martelli, Tormento e Noemi.

Due i palchi principali – quello del Castello e quello del Mare – che ogni sera hanno ospitato momenti di musica, poesia urbana e intrattenimento, consolidando l’immagine della sagra come evento identitario e non solo culinario.

Particolarmente significativo è stato il talk istituzionale di domenica 27 luglio, che ha visto la partecipazione di rappresentanti della Regione Puglia e dell’Amministrazione Comunale. Un’occasione di confronto sul valore economico, culturale e sociale della Festa del Mare, sempre più motore di sviluppo per il territorio.

“È stata una festa corale, che ha superato ogni aspettativa – ha commentato il sindaco Giuseppe Colonna – Cinquant’anni di Sagra del Polpo rappresentano un traguardo, ma anche una nuova partenza. Mola ha dimostrato di saper accogliere, celebrare le sue radici e guardare al futuro”.

Grande soddisfazione anche da parte di Antonio Innamorato, presidente dell’associazione La Compagnia del Trullo OdV, partner organizzativo dell’evento per il secondo anno consecutivo. “Questa edizione è il frutto di un processo partecipativo autentico. Lavorare accanto ai pescatori, ai ristoratori, agli artisti e a tutta la comunità molese è stato un privilegio”.

Anche il vicesindaco e assessore alla Cultura, Angelo Rotolo, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Abbiamo sognato una Festa del Mare che unisse innovazione e memoria. Il sogno è diventato realtà. Ora guardiamo già avanti”.

La 50ª Sagra del Polpo ha lasciato un segno profondo: nei numeri, nei sorrisi, negli applausi e nella bellezza condivisa di una comunità che ha saputo raccontarsi al meglio. Un anniversario che non è solo celebrazione, ma anche testimonianza viva di un’identità radicata, capace di rinnovarsi e coinvolgere. E da qui, con energia e passione, si riparte.