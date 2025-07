Torre Rinalda, donna picchiata e abbandonata in strada: arrestato il compagno

LECCE - Notte di violenza a, marina di Lecce, dove una donna di 30 anni è statae abbandonata ferita e sotto shock lungo la strada. L’allarme è scattato intorno alle, quando la vittima ha contattato ilchiedendo aiuto.

All’arrivo degli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce, la giovane è stata trovata in lacrime, visibilmente scossa e con ferite al gomito, alla mano e al piede destro. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha disposto il trasporto in ospedale per gli accertamenti medici.

La donna è stata accompagnata al pronto soccorso del Vito Fazzi, dove è stato attivato il protocollo rosa, riservato alle vittime di violenza di genere. Nel frattempo, una seconda pattuglia ha rintracciato il presunto aggressore: un uomo di 32 anni, già denunciato a febbraio per violenza privata nei confronti della stessa compagna.

L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni personali aggravate e condotto in Questura. Secondo il racconto fornito dalla vittima, l’aggressione sarebbe avvenuta durante una lite scoppiata a cena per futili motivi, degenerata in calci, pugni e spintoni. La donna ha anche riferito episodi di violenza pregressi, mai denunciati né curati.

Su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.

Come previsto dalla legge, il procedimento si trova in fase di indagine e l’arrestato è da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva.