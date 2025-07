La 'restanza' degli Alessandro Fiore protagonista di Sedioline #3 all’Orto Botanico della Selva di Fasano

Serata suggestiva tra chiacchierate e musica per la presentazione del disco d’esordio intitolato "Bar Apollo"





Quattro ragazzi, quattro giovani musicisti con alle spalle significative esperienze professionali nel campo della musica. Sono loro i protagonisti di "Alessandro Fiore", il collettivo che giovedì 10 luglio ha incantato l’Orto Botanico della Selva di Fasano con il terzo episodio di Sedioline, il format morbido di listening party ideato dall’associazione SCIÁ APS in collaborazione con Dischi Uappissimi.





La serata si è aperta con una conversazione con i quattro componenti della band – Francesco Petitti (basso, sintetizzatori), Manuela Palmisano (voce, chitarre, sintetizzatori, pianoforte), Giancarlo Latartara (batteria) e Alessandro De Blasio (voce, chitarre, sintetizzatori, pianoforte) – condotta da Beniamino Attoma Pepe e Giovanni Caramia, che hanno saputo creare fin da subito un’atmosfera amichevole e leggera ma al contempo profonda.





Gli Alessandro Fiore hanno raccontato la genesi dell’album d’esordio "Bar Apollo", un lavoro che prende il nome dall’omonimo bar silvano dove hanno deciso di dare forma al progetto musicale. “Bar Apollo” – uscito con l’etichetta indipendente Dischi Uappissimi – è un album professionale nella produzione, ma giovane nell’ispirazione, che racconta con autenticità il senso di appartenenza, di ritorno e di scelta: parla di città, di “tornanza” al Sud, di amore e di radici che diventano direzione.





Emblematico in questo senso è il singolo "Crash test!", il cui videoclip – pubblicato su YouTube nei giorni scorsi – è stato girato durante la storica gara di cronoscalata "Fasano-Selva", in uno dei punti più suggestivi del tracciato: la curva della Vernesina, con le auto in corsa a fare da sfondo reale e metaforico.





Durante l’ascolto condiviso dell’album, fulcro del format, il pubblico – accomodatosi sulle iconiche sedioline tra il verde dell’Orto – ha potuto godere del mix avvolgente di funk anni ’70, atmosfere battistiane del periodo Panella, suggestioni dance, accenti psichedelici alla Tame Impala e incursioni elettroniche alla James Blake.





A conclusione dell’evento, il collettivo ha eseguito alcuni brani in acustico, regalando un finale che ha suggellato l’intesa tra la musica, lo spazio naturale dell’Orto e chi lo ha attraversato.





Con Sedioline, SCIÁ APS continua a tracciare una rotta culturale originale e coraggiosa: uno spazio dove la musica indipendente non è solo intrattenimento, ma occasione di ascolto profondo, racconto collettivo e valorizzazione del territorio e dei suoi spazi pubblici più belli e nascosti, come appunto l’Orto Botanico della Selva di Fasano, gestito da un gruppo di associazioni silvane: Pro Selva, Comitato Festa San Donato, Comitato Coppolicchio, AGESCI Scout Fasano 1, Le Orme di Askan e Serapia.