Mercatino del Gusto di Maglie, dall'1 al 6 agosto la ventiseiesima edizione

MAGLIE (LE) - "Rigenerazione". Questa la parola-totem della ventiseiesima edizione del Mercatino del Gusto di Maglie (1-6 agosto 2025), quella che, nel consegnare alla storia i primi, fortunati cinque lustri di vita della rassegna, sancisce appunto la necessità per la stessa di rinnovarsi, pur nella continuità della sua tradizione. Perché rigenerare vuol dire appunto valorizzare l’antico aprendo al contemporaneo e a ciò che sarà, che già si annuncia ma ancora è solo un vento in arrivo. - "Rigenerazione". Questa la parola-totem della ventiseiesima edizione del Mercatino del Gusto di Maglie (1-6 agosto 2025), quella che, nel consegnare alla storia i primi, fortunati cinque lustri di vita della rassegna, sancisce appunto la necessità per la stessa di rinnovarsi, pur nella continuità della sua tradizione. Perché rigenerare vuol dire appunto valorizzare l’antico aprendo al contemporaneo e a ciò che sarà, che già si annuncia ma ancora è solo un vento in arrivo.





Una necessità, la rigenerazione, che nei fatti il Mercatino del Gusto di Maglie ha sempre assecondato, strutturandosi in luogo in cui “si scambiano fatti e si ridisegnano esperienze per favorire relazioni e connessioni tra linguaggi e pensieri differenti”, spiegano gli organizzatori Michele Bruno, Salvatore Santese, Giacomo Mojoli e Antonio Guarini. Cibo, musica, arte, design e cultura del progetto attraversano trasversalmente già da tempo ogni attività del Mercatino, “per dar luogo a una specie di ripensamento gioioso e popolare che coinvolge decine di migliaia di persone di tutte le età, provenienti da ogni parte dell’Italia e del mondo”, spiegano gli organizzatori, “su ciò che è stato dimenticato, danneggiato o degradato in campo alimentare, paesaggistico, agricolo o naturalistico”.





Una sensibilità che nel tempo si è allargata a 360 gradi, in diversi campi e settori, non solo quelli dell’accoglienza, del cibo, del vino e del turismo, creando una community di persone dentro la quale il valore delle relazioni sociali è divenuto strategico. Per questo, ogni anno, gli organizzatori assegnano il Premio Mercatino del Gusto a donne e uomini dalla visione sociale contemporanea, originale e innovativa, mirata a una sostenibilità globale nei confronti del lavoro, delle persone e del futuro. In ogni ambito e settore: alimentazione e accoglienza, agricoltura ed enologia, arte e cultura, comunicazione e nuovi linguaggi, economia circolare, imprenditoria e design strategico, turismo consapevole e qualità del buon vivere. Tutti ambiti che, come di consueto, troveranno adeguato spazio nell’edizione numero 26 del Mercatino, la rassegna enogastronomica che, in Puglia, ha inventato un genere.





Appuntamento, come già detto, dall’1 al 6 agosto 2025 a Maglie.