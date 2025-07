“Le Due Bari 2025”: cultura diffusa e partecipata nei quartieri della città

BARI - Settimana dopo settimana, “Le due Bari 2025” continua a trasformare la città in un grande palcoscenico diffuso con un programma culturale tra i più ampi e inclusivi degli ultimi anni. Realizzato dal Comune di Bari - Assessorato alle Culture, il progetto prevede 328 spettacoli tra musica, teatro, cabaret, danza e intrattenimento, e 374 giornate di laboratorio, organizzate da 36 operatori nei quartieri del capoluogo pugliese, con un focus specifico nelle aree periferiche. L’obiettivo è portare questa ampia offerta di esperienze artistiche “sotto casa” di tutti, permettendo a ogni cittadino di partecipare agli eventi senza barriere legate all’età, alle abilità fisiche o al quartiere in cui si vive.E da oggi è online una landing page anche del sito Le Due Bari https://www.leduebari.it/ dove è disponibile il programma di appuntamenti fino alla fine della settimana. Il sito verrà implementato e aggiornato con il programma completo degli eventi entro la fine della prossima settimana. Sempre attivi e aggiornati anche i canali social del progetto ai link Instagram - Le Due Bari e Facebook - Le Due Bari.IL PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI DAL 9 ALL’11 LUGLIOMercoledì 9 luglio, alle ore 11, nel Centro Diurno L’Altra Casa, va in scena lo spettacolo di cabaret Mr Phino Show, con Gianfranco Phino, inserito nel progetto Componimenti sotto le stelle (Saverio Mercadante).Alle ore 19, presso l’Officina degli Esordi, Viviana Bovino presenta lo spettacolo per bambini Racconti dal mondo, tra clownerie e burattini, nell’ambito del progetto Le fiabe sono vere - IV edizione (Madimù). Alle ore 20, in piazza Umberto I, a Carbonara, il Collettivo Standappura porta in scena lo spettacolo di stand-up comedy Threesummer, nell’ambito del progetto NO MADE (Fanfara), mentre alle ore 21 Teatro Abeliano Lorenzo Flaherty è protagonista dello spettacolo di prosa Il visitatore, proposto per E…state a Bari 2025 (Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli). Alle ore 21, presso la Fondazione Giovanni Paolo II, ritorna lo spettacolo teatrale Mi abbatto e sono felice della compagnia Mulino ad Arte, per All’imbrunire. Musica Teatro Danza (Fondazione SAT). Infine alle ore 21, al Parco Maugeri, si ascolta il concerto Omaggio ai Beatles con Gianmarco Tognazzi, per Tra musica e parole (Gershwin).Giovedì 10 luglio, alle ore 19, nel Giardino Giacomo Pricigalli, spazio al teatro per bambini con La favola che respira interpretato da Giuseppe Giannelli e Rossella Viesti, per Cuori Urbani - IV edizione (AncheCinema).Alle ore 20:30, Nel verde del Parco Campagneros prende vita Incantesimi di resistenza, spettacolo di teatro musicale con L. Kay, R. Cozzi, S. Awayed, M. Farinola, W. Lanotte e O. Farchi, parte del progetto Bari Leggera (Malalingua ETS).Sempre alle ore 20:30 spazio al teatro per ragazzi con I Musicanti, 4 amici in viaggio della compagnia Teatro Le Giravolte, al Teatro Casa di Pulcinella nell’ambito del progetto Felicità Adriatica - 4^ edizione (Granteatrino Onlus).Alle ore 21, Parco Giuseppe Mizzi il duo Noctua / Dely De Marzo propone lo spettacolo di arti circensi e musica Concerto per Loseto, per Unite gli estremi e avrete il vero centro - ed. 2025 (ResExtensa). Ancora alle ore 21, all’Anfiteatro della Pace, Gianni Ciardo porta in scena Di questa e altre caravelle…, spettacolo tra teatro e musica inserito nel progetto Sotto il cielo delle periferie 2025 - IV edizione (Time Zones).Venerdì 11 luglio, alle ore 19, al Castello di Ceglie del Campo, Diviso per Zero con Francesco Picciotti mette in scena lo spettacolo di burattini Le mani di Efesto, per Le fiabe sono vere - IV edizione (Madimù).Alle ore 20, il Giardino di via Siponto, a Japigia, ospita il live podcast/concert di Luca Catalano e Alessandro Ragazzo, nell’ambito del progetto NO MADE (Fanfara).Alle ore 20:30, al Teatro Kismet Opera, lo spettacolo Prézidente della clown Hélène Gustin "Colette Gomette", per il progetto Barifèst Theater (La Bautta).Alle ore 21, al Teatro Abeliano, va in scena Edipostanco, spettacolo teatrale di Marco Grossi, per Bari Leggera (Malalingua ETS). Alle ore 21, il Teatro Casa di Pulcinella ospita il concerto Bolero (Jazz-andaluso) con Edith Salazar, per Sotto il cielo delle periferie 2025 - IV edizione (Time Zones).Sempre alle ore 21, l’Anfiteatro della Pace accoglie lo spettacolo musicale Da Fellini a Tarantino, con Vince Tempera, Sergio Bellotti e Enrico Santarelli, per il progetto Cuori Urbani - IV edizione (AncheCinema).IL PROGRAMMA DEI LABORATORI DAL 9 ALL’11 LUGLIOMercoledì 9 luglio, alle ore 16:30, riparte Laboratori di musiche da film, dell’Accademia dello Spettacolo Unika, per Bari Guitar Fest 2025 (De Falla). Gli spazi de Il Lungomare che Vorrei ospitano Analisi e lettura musicale, per Levante International A Cappella Festival (Mezzotono). All’Accademia del Cinema Ragazzi si tiene Doppia faccia: un viaggio nell’arte di GET per Felicità Adriatica - 4^ edizione (Granteatrino Onlus). Alle ore 17, nell’Auditorium della Chiesa S. Maria del Monte Carmelo, ancora spazio a Il gioco del teatro!, di Dario Favia - Lasciateci le Ali, per E…state a Bari 2025 (Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli), e alle 17.30 Senza la musica la vita sarebbe un errore, di Maieutica, per BarinOn Festival 2025 - Vita di Piccinni in un prologo e sei quadri (EurOrchestra). Il Centro Diurno L’Altra Casa prosegue con il Laboratorio di scenografia e costume "Bari-ponte tra i popoli", per Componimenti sotto le stelle (Orchestra Saverio Mercadante). Continua al Circolo ACLI presso Casa dei Padri, Radici, ritmi e comunità per Sinfonie di periferia - Musica per unire (I Fiati). Alla Cooperativa Sociale Maia, ancora in scena Urban Roots, per Danza che ti passa - II edizione (Breathing Art Company). Alle ore 16, Mamme Contatto replica Le basi del podcasting, per il progetto No Made (Fanfara). Alle ore 10, all’Officina degli Esordi, spazio al laboratorio musicale Il tempo è tutto, dell’Associazione Culturale Spine, per A-Riva Festival - IV edizione (Bass Culture). Alle ore 10, al Teatro Abeliano, prosegue Formation for Future, proposto da ResExtensa per Unite gli estremi e avrete il vero centro - ed. 2025. Infine, al waterfront S. Girolamo torna Multiplayer. Gli individui e le culture, valorizzare le differenze, di Touplay per Tracce di sale. Esplorazioni artistiche nel Mediterraneo - II edizione (Equilibrio Dinamico).Giovedì 10 luglio, alle ore 16:30, nuova giornata di formazione e creatività con il ritorno dei Laboratori di musiche da film, dell’Accademia dello Spettacolo Unika, per Bari Guitar Fest 2025 (De Falla). Nuovo appuntamento presso Il Lungomare che Vorrei con Scelta del repertorio, sempre per Levante International A Cappella Festival (Mezzotono). All’Accademia del Cinema Ragazzi torna Doppia faccia: un viaggio nell’arte di GET per Felicità Adriatica - 4^ edizione (Granteatrino Onlus). Alle ore 17, nell’Auditorium della Chiesa S. Maria del Monte Carmelo, si ripetono Il gioco del teatro!, dell’Associazione Dario Favia - Lasciateci le Ali per E…state a Bari 2025 (Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli), e alle 17.30 Senza la musica la vita sarebbe un errore, di Maieutica per BarinOn Festival 2025 - Vita di Piccinni in un prologo e sei quadri (EurOrchestra). Il Centro Diurno L’Altra Casa prosegue con il Laboratorio di scenografia e costume "Bari-ponte tra i popoli", per il progetto Componimenti sotto le stelle (Orchestra Saverio Mercadante), così come al Circolo ACLI della Casa dei Padri, continua Radici, ritmi e comunità per Sinfonie di periferia - Musica per unire (I Fiati). Ancora un appuntamento con Urban Roots, condotto dalla Cooperativa Sociale Maia, per Danza che ti passa - II edizione (Breathing Art Company). Alle ore 16, Mamme Contatto ospita nuovamente Le basi del podcasting, per No Made (Fanfara). Alle ore 19, in Piazza dell’Odegitria si tiene Bari narrata, dell’ Associazione I Custodi della Bellezza, per Bari Leggera (Malalingua). Alle ore 18, Pro Loco ospita Io, noi, la scena di Sognando la ribalta per Suoni, passioni ed emozioni d’estate (Rava - A Sud del Racconto). Alle ore 10, Teatro Abeliano, torna il laboratorio di danza Formation for Future, ideato e curato da ResExtensa per Unite gli estremi e avrete il vero centro - ed. 2025. Infine, al Waterfront S. Girolamo, si replica Multiplayer. Gli individui e le culture, valorizzare le differenze, di Touplay, per Tracce di sale. Esplorazioni artistiche nel Mediterraneo - II edizione (Equilibrio Dinamico).Venerdì 11 luglio, alle ore 16:30, tornano i Laboratori di musiche da film, dell’Accademia dello Spettacolo Unika, per Bari Guitar Fest 2025 (De Falla). Nei luoghi de Il Lungomare che Vorrei si svolge Esercitazione su repertorio, per Levante International A Cappella Festival (Mezzotono). L’Accademia del Cinema Ragazzi ospita Doppia faccia: un viaggio nell’arte di GET per Felicità Adriatica - 4^ edizione (Granteatrino Onlus). Alle ore 17, nell’Auditorium della Chiesa S. Maria del Monte Carmelo, si svolgono Il gioco del teatro!, laboratorio teatrale dell’Associazione Dario Favia - Lasciateci le Ali, per E…state a Bari 2025 (Compagnia Teatrale Tiberio Fiorilli), e alle 17.30 Senza la musica la vita sarebbe un errore, di Maieutica, per BarinOn Festival 2025 - Vita di Piccinni in un prologo e sei quadri (EurOrchestra). Il Centro Diurno L’Altra Casa prosegue con il Laboratorio di scenografia e costume “Bari-ponte tra i popoli”, per il progetto Componimenti sotto le stelle (Orchestra Saverio Mercadante), così come al Circolo ACLI della Casa dei Padri, continua Radici, ritmi e comunità per Sinfonie di periferia - Musica per unire (I Fiati). Ancora spazio a Urban Roots della Cooperativa Sociale Maia, per Danza che ti passa - II edizione (Breathing Art Company). Alle ore 16, Mamme Contatto ospita Le basi del podcasting, per No Made (Fanfara). Alle ore 20, l’Officina degli Esordi ospita Tecniche base di mixaggio dell’Associazione Culturale Spine, per A-Riva Festival - IV edizione (Bass Culture). Alle ore 18, Pro Loco accoglie nuovamente Io, noi, la scena, a cura di Sognando la ribalta, per Suoni, passioni ed emozioni d’estate (Rava - A Sud del Racconto). Alle ore 10, Teatro Abeliano, ancora in scena Formation for Future di ResExtensa, per Unite gli estremi e avrete il vero centro - ed. 2025).UN INVESTIMENTO STRATEGICO PER LA CRESCITA DELLA CITTÀ“Le due Bari” è cultura che cura, che include, grazie anche a un investimento pubblico raddoppiato. Controcorrente rispetto al trend nazionale di contrazione della spesa pubblica in cultura, il Comune di Bari ha aumentato il proprio impegno finanziario, approvando una variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 che ha portato l’investimento complessivo di 2.429.047,94 di euro (di cui € 554.985,86 MIC + € 1.874.062,08 POC Metro 2014-2020), con un incremento dunque pari a 960mila euro rispetto allo stanziamento iniziale. Questa operazione consente un’offerta capillare e diversificata in ogni quartiere, stimolando la crescita del settore culturale locale, la coesione sociale e l’inclusione territoriale. “Le due Bari” nasce con un obiettivo chiaro: superare le barriere culturali e territoriali. È un progetto che porta cultura dove spesso non arriva, nei quartieri lontani dal centro, grazie a una progettazione condivisa con i Municipi e alla partecipazione attiva degli operatori culturali del territorio.