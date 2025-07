“Le fiabe sono vere” a parco Gargasole con “Mamma!” e “Niula duo”

BARI - Mercoledì 23 luglio a parco Gargasole di Bari saranno proposti due spettacoli, “Mamma!” di Nina Theatre con Pamela Mastrorosa e “Niula Duo” con Francesco Rina e Maria Sgro, entrambi all’interno della rassegna “Le fiabe sono vere”, organizzata dall’associazione culturale Madimù, per il progetto del Comune di Bari “Le Due Bari 2025” a valere sui fondi Poc Metro 2014-2024.Si inizierà alle 19 con uno spettacolo ironico e commovente che racconta la quotidianità di Rosy, una giovane mamma alle prese con pannolini, ninne nanne e sogni mai messi da parte. Il suo desiderio di imparare a ballare il twist si scontra con l’energia e le richieste continue del piccolo Totò, un neonato adorabile ma instancabile, che scandisce la giornata al grido di “Mamma!”, dal quale il nome della messa in scena. Ogni momento libero diventa un tentativo improvvisato di danzare, tra biberon e sonnellini. Il palco si trasforma in una sala prove surreale dove Rosy danza tra i doveri della maternità e il bisogno di esprimere sé stessa. Il racconto, tenero e brillante, sottolinea la resilienza delle madri, la capacità di trasformare il caos in creatività e celebra il legame profondo tra genitori e figli. Uno spettacolo fatto di sorrisi, ritmo, emozioni e tanto, tantissimo amore.Seguirà, alle 19.30, l’esibizione musicale “Niula”. Questo è un progetto musicale che nasce dall'incontro tra l’intensità espressiva della voce di Maria Sgro e la versatilità strumentale di Francesco Rina, capace di intrecciare chitarra, loop station, tastiera e tamburo in un tessuto sonoro avvolgente. Il duo propone un’esibizione che riscopre e reinterpreta i canti tradizionali del Centro- Sud Italia, con un focus speciale sul Salento, restituendoli in chiave contemporanea e performativa. Accanto alle melodie popolari rielaborate, il repertorio include brani di world music che si fondono armoniosamente con le sonorità mediterranee, creando un ponte tra passato e presente. Ogni brano diventa un’esperienza immersiva, in cui voce e strumenti dialogano in tempo reale grazie alla loop station, che consente stratificazioni ritmiche e armoniche complesse. “Niula” non è solo musica, ma un viaggio emozionale che celebra le radici, l’innovazione e la bellezza della contaminazione culturale.L’ingresso è gratuito con prenotazione attraverso il sito www.madimu.it.