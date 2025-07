Lecce, Beni Culturali: cerimonia di laurea per i primi 57 studenti cinesi del percorso An Lai

LECCE - Cerimonia di laurea per i primi 57 studenti cinesi che hanno seguito il corso in Beni culturali denominato AnLai School, valido per l’ottenimento di un doppio titolo italo-cinese e attivato a partire dal 2021 tra l’Università del Salento e la Northwest University di Xi’an. - Cerimonia di laurea per i primi 57 studenti cinesi che hanno seguito il corso in Beni culturali denominato AnLai School, valido per l’ottenimento di un doppio titolo italo-cinese e attivato a partire dal 2021 tra l’Università del Salento e la Northwest University di Xi’an.





La consegna dei certificati di laurea si è svolta davanti alle autorità accademiche cinesi, con la partecipazione del direttore del Dipartimento di Beni culturali, Girolamo Fiorentino, e della responsabile scientifica della Convenzione Unisalento-NWU e coordinatrice di An-Lai School, Grazia Semeraro. Il percorso didattico estremamente innovativo e il primo nel suo genere in Italia e in Cina, unisce due sistemi educativi, cinese ed italiano per formare figure di esperti del patrimonio culturale capaci di operare in contesti internazionali. An-lai School è anche una delle iniziative più rilevanti nell’ambito delle strategie di internazionalizzazione dell’ateneo pugliese: al momento gli studenti cinesi iscritti al corso sono 228.





I nuovi laureati hanno avuto la possibilità di approfondire la conoscenza di importanti tradizioni culturali: allo studio della civiltà e dell’arte cinese hanno affiancato lo studio delle principali tradizioni artistiche dell’area mediterranea ed europea. Molti di loro hanno trascorso un intero anno in Italia, studiando anche altre discipline ed imparando l’italiano. Un percorso di studi ricco ed impegnativo che li mette ora in grado di affrontare le nuove sfide degli studi successivi.