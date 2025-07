Francavilla Fontana, approvato il servizio di mensa sociale sino al 30 settembre

L’Amministrazione Comunale ha attivato la mensa sociale nei mesi di luglio, agosto e settembre.





FRANCAVILLA FONTANA (BR) - "Come ogni anno – spiega l’Assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Bellanova – daremo continuità al servizio di mensa sociale per le persone in difficoltà. Si tratta di una misura indispensabile per sostenere gli utenti delle mense Caritas, chiuse in questo periodo dell’anno".





È prevista la somministrazione di 25 pasti giornalieri ad una platea di beneficiari individuata dall'Ufficio dei Servizi Sociali.





"In questo periodo dell’anno – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – siamo naturalmente portati a progettare e programmare gli eventi estivi, ma non possiamo non volgere lo sguardo alla parte più fragile della nostra comunità. Questo provvedimento garantirà la continuità di un servizio essenziale per tante persone che vivono la quotidianità tra mille difficoltà".





Il servizio sarà attivo sino al 30 settembre. Per questo intervento l’Amministrazione Comunale ha stanziato 15 mila euro.