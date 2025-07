Lecce, concerto Giuseppe Magagnino Trio con special guest Simona Severini al Chiostro dei Teatini

LECCE - Gran finale per la rassegna "Teatini in Musica" 2025, organizzata dalla Camerata Musicale Salentina, che domenica 27 luglio porterà sul palco del suggestivo Chiostro dei Teatini di Lecce un concerto imperdibile all’insegna del jazz più raffinato e poetico. Protagonista della serata sarà il pianista Giuseppe Magagnino con il suo MAG Trio, affiancato dalla voce intensa e delicata di Simona Severini, in un progetto musicale intimo e profondo dal titolo "Beyond the Songs". - Gran finale per la rassegna "Teatini in Musica" 2025, organizzata dalla Camerata Musicale Salentina, che domenica 27 luglio porterà sul palco del suggestivo Chiostro dei Teatini di Lecce un concerto imperdibile all’insegna del jazz più raffinato e poetico. Protagonista della serata sarà il pianista Giuseppe Magagnino con il suo MAG Trio, affiancato dalla voce intensa e delicata di Simona Severini, in un progetto musicale intimo e profondo dal titolo "Beyond the Songs".





In questa nuova collaborazione, Giuseppe Magagnino e Simona Severini – supportati da Giampaolo Laurentaci al contrabbasso e Dario Riccardo alla batteria – compiono un viaggio musicale attraverso l’universo delle "song" in tutte le sue sfumature. Il programma spazierà dai brani inediti degli stessi artisti agli standard jazz più amati, fino a canzoni della tradizione americana contemporanea, completamente rilette e reinterpretate con una sensibilità nuova. Il risultato è un racconto musicale emozionale, ricco di sfaccettature, capace di parlare alla mente e al cuore con linguaggi sempre diversi ma profondamente connessi.





Giuseppe Magagnino è uno dei pianisti jazz più apprezzati della scena pugliese e nazionale. Raffinato compositore e arrangiatore, unisce un profondo senso melodico a una scrittura armonicamente complessa e moderna. Con il suo MAG Trio ha costruito un linguaggio personale in equilibrio tra jazz contemporaneo, influenze mediterranee e canzone d’autore. Collabora con musicisti di grande valore, tra cui spicca Alessandro Quarta, portando la sua musica in prestigiosi festival e teatri in Italia e all’estero.





Al suo fianco, in "Beyond the Songs", la straordinaria voce di Simona Severini, cantante, compositrice e chitarrista tra le più originali e sensibili della nuova scena italiana. Il suo stile fonde jazz, musica classica, folk e canzone d’autore in una formula inedita, ricca di poesia e introspezione. Ha collaborato con artisti del calibro di Enrico Pieranunzi, Pacifico, Gabriele Mirabassi. Nel suo percorso artistico si distingue per la capacità di reinterpretare i repertori con grazia e profondità, dando nuova luce anche ai brani più conosciuti.





Il Chiostro dei Teatini, tra i luoghi più affascinanti del patrimonio leccese, sarà la cornice ideale per questa serata unica, dove musica e parola si intrecciano in una narrazione sonora densa di suggestioni. Con "Beyond the Songs", Giuseppe Magagnino e Simona Severini ci invitano a superare la superficie delle canzoni per scoprirne l’anima, in un concerto che promette emozioni intense e momenti di rara bellezza.





Prevendite disponibili presso la Camerata Musicale Salentina (in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce, tel. 348 0072654 - 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com ).





Ticket disponibili anche su Vivaticket.it e in tutti i punti vendita del circuito.





Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.





Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.





PROMO SPECIALE "TEATINI IN MUSICA" 2025





Acquista in anticipo e risparmia!

Fino al 22 luglio, i biglietti costano per tutti

18 € nel Primo Settore

10€ nel Secondo Settore.

Fino al 22 luglio l'abbonamento ai tre concerti della rassegna costa

50 € nel Primo Settore

30€ nel Secondo Settore.

Dal 23 luglio i biglietti saranno in vendita alle normali tariffe.





ABBONAMENTO





PRIMO SETTORE: Intero € 60, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 50

SECONDO SETTORE: Intero € 35, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 30





PREZZI dei BIGLIETTI





PRIMO SETTORE: Intero € 23, Ridotto* € 20, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 18

SECONDO SETTORE: Intero € 15, Ridotto* € 13, Promo, Convenzioni** e Speciale*** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 55^ Stagione Serale e Concerti con Aperitivo CMS 24-25 | Soci FAI | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Dipendenti e Studenti Conservatorio di Musica "T. Schipa" di Lecce | Iscritti all'Ordine degli Ingegneri, dei Farmacisti, degli Architetti e degli Avvocati della Provincia di Lecce

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi di almeno 8 persone, allievi e accompagnatori di scuole convenzionate

Per l'acquisto online e nei punti vendita Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di € 1,50 per i biglietti e di € 3,50 per gli abbonamenti

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all'ingresso gratuito previo contatto telefonico con la biglietteria della Camerata al 3480072655.

Le tariffe "Convenzioni" e "Speciale" sono disponibili solo presso la sede della Camerata Musicale Salentina o con bonifico.





CARTA DEL DOCENTE – CARTA DELLA CULTURA – CARTA DEL MERITO





Acquista con Carta del Docente, Carta della Cultura e Carta del Merito presso i nostri uffici o via email! Scegli come categoria "Spettacoli dal vivo" per Carta del Docente e "Concerti" per Carta della Cultura e Carta del Merito.





BIGLIETTO SOSPESO





Un "biglietto sospeso" per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un "biglietto sospeso" e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Dona anche tu!

Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto e utilizzare i biglietti sospesi possono contattare gli uffici della Camerata al 3480072655.





INFO





Camerata Musicale Salentina

Viale Oronzo Quarta, 20 – Lecce

Nei pomeriggi di giugno, luglio e agosto si riceve su appuntamento.

Tel: 3480072654 (Info) - 3480072655 (Biglietteria)