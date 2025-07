Libro Possibile: grande successo per la presentazione del nuovo libro di Santa Fizzarotti Selvaggi

BARI - Grande successo a “Il libro possibile “ per la presentazione del libro di Santa Fizzarotti Selvaggi dall’emblematico titolo “ Lo Sposo profuma di nardo .. tra i veli dell’ aurora “ Gagliano edizioni .

Daniela Gagliano in apertura si è rivolta al folto pubblico presente e giunto da varie parti della Regione chiedendo all’autrice il significato di questo titolo così affascinante . Santa Fizzarotti Selvaggi , rivolgendosi commossa soprattutto ai giovani presenti nella elegante sala della Biblioteca ,ha ripercorso alcuni passaggi biblici a cominciare da una esegesi del “Cantico dei cantici “ per condurre i presenti alla casa di Betania quando il Cristo venne unto di nardo.

Ecco… il profumo del nardo e ‘ il profumo di Cristo, il profumo di quello Sposo mistico che in questo momento così buio e inquietante della nostra epoca rappresenta l’unica vera Luce del mondo . L'autrice ha sottolineato che è la parola evangelica del Cristo che in quella area così tormentata del Mediterraneo può insegnare il significato salvifico dell’ amore .

Di qui è scaturita una lunga dissertazione sul significato dell’Amore oggi a cominciare dal mondo antico dei greci per finire ai giorni nostri . Michele Cristallo , da grande giornalista e scrittore quale è , ha chiesto all’ Autrice dove sia finito l’amore . Santa ha risposto in sintonia con padre Mariano Bubbico , frate cappuccino e psicologo , che sembra che l’amore abbia cambiato dimora e che ora bisogna con urgenza andarlo a cercare. I libri e la poesia sono una possibilità di ritrovare questo sentimento che salva genera le coscienze e le consapevolezze della fragilità umana perchè non si può più assistere inermi agli eccidi di cui sono vittime gli innocenti.

A tale scempio stiamo assistendo da spettatori comodamente dinanzi ai televisori quasi anestetizzati mentre le persone muoiono dinanzi ai nostri occhi . Si tratta di un segnale assai inquietante di come le potenti lobbies riescono a renderci automi in modo che non pensiamo più , che non sentiamo l ‘ orrore delle guerre da cui tutti ne escono vinti .Santa Fizzarotti Selvaggi si è rivolta con grande passione ai giovani presenti invitandoli a partecipare alla polis , a percorrere sentieri di pace e di creatività .

E’ intervenuto poi Michele Cristallo con le sue puntuali e acute osservazioni sul libro chiedendo all’autrice le ragioni per cui il libro è ‘ diviso in tre parti e in ciascuna parte sono contenute 100 poesie . Le ragioni sono di natura teologica che padre Mariano ha subito approfondito.

Santa ha concluso invitando a sentire ancora la speranza che insieme si possa attendere un nuovo giorno annunciato dall’ aurora, che si possa costruire una fratellanza cosmica e un mondo nuovo.