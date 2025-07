Lollobrigida al Forum in Masseria: “Negli USA voglia d’Italia, ora dobbiamo vendere”

“C’è una forte voglia di Italia negli Stati Uniti, soprattutto per la qualità dei nostri prodotti agroalimentari, che sono sinonimo di salute e sicurezza”. Lo ha dichiarato il, intervenendo a uno dei dibattiti del, moderato da

Il ministro ha fatto riferimento alla recente missione istituzionale negli USA, definendola “positiva e strategica”, e ha annunciato il lancio di un nuovo messaggio promozionale rivolto al mercato americano: “Stiamo bene insieme”.

“Vogliamo trasmettere l’idea che i prodotti italiani fanno bene e fanno stare bene – ha spiegato Lollobrigida –. Ora la priorità è vendere, perché quel mercato ha potenzialità enormi per le nostre imprese”.

Lollobrigida ha infine sottolineato come la qualità del Made in Italy rappresenti un valore aggiunto non solo economico, ma anche culturale e sanitario: “Acquistare italiano è una scelta di benessere”.