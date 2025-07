Sicurezza e nuove tecnologie, Piantedosi: “A breve le body cam. Criminalità già usa l’IA, serve reagire”

“Le organizzazioni criminali utilizzano già l’intelligenza artificiale senza porsi il problema della privacy. Questo ci pone in una condizione di svantaggio, alla quale dobbiamo reagire con strumenti adeguati, sempre nel rispetto della componente umana”. Così il, intervenuto a, l’evento organizzato da Bruno Vespa a Manduria, in provincia di Taranto.

Durante il suo intervento, il titolare del Viminale ha affrontato il tema della sicurezza in un mondo sempre più interconnesso, spaziando dalle nuove tecnologie al contrasto del crimine informatico.

“Siamo prossimi all’avvio della procedura per l’acquisizione delle body cam per le forze dell’ordine – ha dichiarato Piantedosi –. L’iter è ormai in fase avanzata”.