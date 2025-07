Estate 2025, potenziati i servizi di raccolta differenziata nel Comune di Ostuni

OSTUNI (BR) - Per far fronte all’aumento della popolazione durante la stagione estiva e garantire un servizio efficiente e rispettoso dell’ambiente, il Comune di Ostuni ha predisposto una serie di interventi straordinari per il potenziamento della raccolta differenziata e della pulizia urbana, dal 1° luglio al 14 settembre 2025. - Per far fronte all’aumento della popolazione durante la stagione estiva e garantire un servizio efficiente e rispettoso dell’ambiente, il Comune di Ostuni ha predisposto una serie di interventi straordinari per il potenziamento della raccolta differenziata e della pulizia urbana, dal 1° luglio al 14 settembre 2025.





Nel dettaglio, le misure adottate sono:

- Estensione dell’orario dei CAM urbani (Centro Ambientali Mobili) che per quest'anno saranno trasferiti presso il parcheggio dell'Eurospin (angolo Via Bartolo Longo) e lasceranno le ubicazioni di Via Tenente Specchia e Via Caduti di Nassirya, e saranno operativi per 12 ore al giorno (06-18), al fine di facilitare il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini e dei visitatori;

- Installazione di 2 Isole Ecologiche Mobili in aree rurali del territorio comunale, attive per 6 ore giornaliere (06-12) , per garantire un servizio capillare anche nelle contrade, ubicate all'incrocio per Martina in C.da Chiobbica e a C.da Molillo ( dove sono ubicate le isole intelligenti)

- Potenziamento del servizio di spazzamento manuale e svuotamento dei cestini nel Centro Storico, nella Zona Ottocentesca e nella località di Villanova;

- Avvio del servizio di raccolta notturna nel Centro Urbano prevista da contratto a partire da luglio 2025, per ottimizzare i tempi e ridurre i disagi nelle ore diurne.





L’attivazione di tutti i servizi è affidata all’impresa incaricata, con decorrenza da lunedì 1° luglio. Al termine del periodo estivo, sarà effettuata una valutazione a consuntivo delle attività svolte, con relativo conguaglio economico.





"Andiamo incontro alle esigenze dei cittadini e degli ospiti della Città Bianca" afferma il vicesindaco di Ostuni Giuseppe Tanzarella "Il potenziamento dei servizi, come ogni anno, è uno sforzo concreto da parte dell’Amministrazione per tenere pulita e in ordine la città. Per quest'anno abbiamo, altresì, scelto di spostare le CAM urbane site in Via Tenente Specchia e Via Caduti di Nassirya e posizionarle in maniera permanente presso il parcheggio retrostante l'Eurospin (angolo via Bartolo Longo) anche come compensazione per il sacrificio compiuto dai tanti residenti che per anni hanno civilmente convissuto con l'allocazione delle CAM nei pressi delle proprie abitazioni e che cogliamo l'occasione per ringraziare per la maturità e la consapevolezza dimostrate".





L’Amministrazione invita cittadini, residenti e turisti a rispettare le regole della raccolta differenziata e a collaborare con senso civico per contribuire al decoro e alla sostenibilità della Città Bianca.