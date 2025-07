Martina Franca, mercoledì 23 luglio al '51° Festival della Valle d’Itria' il Concerto Sacro alla Basilica di San Martino con l’Orchestra della Magna Grecia

L'orchestra è diretta da Maurizio Lomartire, solista il soprano Gesua Gallifoco. Pagine di impronta spirituale del Novecento musicale e la prima assoluta, commissione del Festival, di "Cantus Antiquus, Novus Amor" di Davide Tramontano. Per il ciclo "Trame in musica", al Chiostro del Carmine, Paolo Nori presenta "Chiudo la porta e urlo", libro finalista al Premio Strega, con musiche di autori russi eseguite dal Quartetto Adorno.





MARTINA FRANCA (TA) - Prosegue a Martina Franca (TA) il 51° Festival della Valle d’Itria, intorno al tema "Guerre e pace" che attraversa tutti gli appuntamenti dell’edizione 2025. Mercoledì 23 luglio in cartellone due appuntamenti.





Concerto Sacro





Per il tradizionale Concerto sacro nella Basilica di San Martino (ore 21) – ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria – l’Orchestra della Magna Grecia diretta da Maurizio Lomartire, e il soprano Gesua Gallifoco, sono i protagonisti di un programma che si sofferma su pagine di forte impronta spirituale del tardo Novecento musicale. Apre il concerto Silouan’s Song del compositore estone, che quest’anno festeggia 90 anni, Arvo Pärt che trae spunto da un testo religioso scritto dal monaco russo san Silvano vissuto sul monte Athos, e prosegue con Stille Musik (Silent Music), lavoro della piena maturità del compositore ucraino contemporaneo Valentin Silvestrov. In programma anche The Lamb, canto sacro su testo di William Blake fra le pagine più note di John Tavener, compositore britannico dalla profonda vocazione religiosa, e L’Adagio celeste del finlandese Einojuhani Rautavaara, in un afflato mistico verso l’assoluto e l’infinito.

Il programma si arricchisce della prima esecuzione assoluta, commissione del Festival della Valle d’Itria, di Cantus Antiquus, Novus Amor, per soprano e orchestra di Davide Tramontano, giovane e già affermato compositore distintosi in recenti concorsi internazionali. Il lavoro è un omaggio a Giovanni Pierluigi da Palestrina nel cinquecentenario della nascita. Ispirata a un passo del Libro X delle Confessiones di Sant’Agostino e articolata in tre sezioni distinte, l’opera si propone, secondo le parole stesse dell’autore, «come una riflessione sulla natura del linguaggio musicale. La tradizione del canto sacro palestriniano si offre qui come una matrice fertile per la scrittura contemporanea, in un dialogo ininterrotto tra rigore ed espressività».

Il concerto si conclude con Les Illuminations op. 18 per soprano e orchestra di Benjamin Britten, omaggio al compositore per cui il Festival programma il 27 luglio la prima rappresentazione italiana dell’opera Owen Wingrave. Suite vocale di 10 brani, Les Illuminations venne composta da Britten nel 1939 sull’omonimo ciclo di poemi di Arthur Rimbaud, ricchi di suggestioni musicali e dalle visioni fantastiche e allucinanti.





Trame in Musica





Per il ciclo "Trame in musica. Incontri d’autore in Valle d’Itria", quattro incontri fra parole e musica, al Chiostro del Carmine (ore 19) ci sarà lo scrittore e traduttore Paolo Nori che presenta il suo ultimo libro Chiudo la porta e urlo finalista al Premio Strega 2025, in dialogo con il Quartetto Adorno (Edoardo Zosi e Liù Pelliciari violini, Benedetta Bucci viola, Francesco Stefanelli violoncello) che esegue la musica di due compositori tra i più rappresentativi della musica russa di Otto e Novecento: il Quartetto n. 8 in do minore op. 110 di Dmitrij Šostakóvič, e il Notturno dal Quartetto per archi n. 2 in re maggiore di Aleksandr Borodin.

In Chiudo la porta e urlo, Nori incontra Raffaello Baldini, uno dei più grandi poeti italiani, cantore delle ossessioni del vivere nel dialetto di Sant'Arcangelo di Romagna. Evocandone la figura e i versi, l'autore crea un ponte tra la sua Romagna e la Mosca di Michail Bulgakov, fra i maggiori romanzieri del XX secolo, dando vita a un dialogo affascinante tra due mondi apparentemente lontani.





Biglietti: Concerto Sacro ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Il biglietto gratuito si ritira direttamente in biglietteria, presso il box Office del Festival in Piazza XX Settembre 5B a Martina Franca, tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 21. Trame in musica 15 euro; riduzioni disponibili per Senior e Under 30.





Tel. biglietteria 0808407250, tutti i giorni ore 10-13 / 17-21, biglietteria@festivaldellavalleditria.it . Acquisto on line su vivaticket.com





Programma di tutto il festival su www.festivaldellavalleditria.it