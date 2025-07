Martina Franca, sabato 26 luglio al 51° Festival della Valle d’Itria per i Concerti del sorbetto 'L’altro Tancredi' con Ilaria Narici e gli artisti dell’Accademia del Belcanto 'Rodolfo Celletti' al chiostro del Carmine

Tancredi (Ph Cristina Lapolla)

Nel cortile di Palazzo Ducale (ore 21) la replica di "Tancredi" di Rossini con la regia di Andrea Bernard. Sesto Quatrini dirige l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala e un cast formato dalle nuove e migliori voci del repertorio belcantistico.





MARTINA FRANCA (TA) - Sabato 26 luglio, a Martina Franca (TA) per il 51° Festival della Valle d’Itria, appuntamento con Tancredi di Gioachino Rossini: la replica dell’opera con la regia di Andrea Bernard e la direzione musicale di Sesto Quatrini (Palazzo Ducale ore 21) sarà preceduta dal Concerto del Sorbetto dedicato a "L’altro Tancredi", un approfondimento tra parole e musica insieme alla musicologa Ilaria Narici e ai giovani talenti dell’Accademia del Belcanto "Rodolfo Celletti" (Chiostro del Carmine ore 18).





L'altro Tancredi





Particolarità della nuova produzione di Tancredi - decimo dei trentanove titoli che compongono la parabola creativa di Rossini - è l’esecuzione consecutiva dei due finali appartenenti a due diverse versioni approntate dal compositore.

Se ne parla nel Concerto del Sorbetto "L’altro Tancredi" con Ilaria Narici, direttore scientifico della Fondazione Rossini e dell’Edizione critica delle opere di Gioachino Rossini, che presenta brani musicali non inclusi nelle due versioni, così da offrire al pubblico un racconto completo della storia compositiva di quest’opera. Con lei, le voci soliste di Chiara Boccabella, Manami Maejima, Marcela Vidra, Hinano Yorimitsu, Joaquím Cangemi, Simone Fenotti, accompagnati al pianoforte da YinJyun Lin.

Spiega la Narici: «Il testo delle opere ottocentesche (e non solo) era mutevole e soggetto a modifiche dettate dal contesto in cui le opere erano messe in scena. Non fa eccezione Tancredi, rappresentata in prima esecuzione al Teatro La Fenice di Venezia il 6 febbraio 1813 e ripresa nello stesso anno a Ferrara, poi a Milano (1814), per affermarsi stabilmente nel repertorio del primo Ottocento». «Nel concerto L’altro Tancredi – prosegue - ascolteremo le arie alternative composte da Rossini, o scritte da collaboratori e da lui avallate, in occasione delle riprese dell’opera. Una di queste arie, "Dolci d’amore parole", composta per il contralto Adelaide Malanotte - prima interprete di Tancredi - costituisce uno dei più significativi esempi di autocitazione messo in pratica dal compositore pesarese. La seconda sezione dell’aria, la cabaletta "Voce che tenera" si ritrova infatti in altre sei arie rossiniane e costituisce lo spunto per una riflessione sullo stile di Rossini e sul suo straordinario successo nel primo ventennio del secolo».

Al termine dell’incontro, come da tradizione, la degustazione di un fresco sorbetto.





Tancredi





La guerra militare sullo sfondo, la guerra in difesa della donna amata in primo piano: questo il cuore di Tancredi, "melodramma eroico" in due atti, su libretto di Gaetano Rossi, composto da un Rossini poco più che ventenne, al suo primo grande successo nell’opera seria. Un capolavoro del Belcanto, che ha aperto il 51° Festival della Valle d’Itria lo scorso 18 luglio, nel cortile del Palazzo Ducale di Martina Franca e che verrà replicato sabato 26 luglio (ore 21, altre repliche il 29 luglio e il 2 agosto) nell’edizione critica di Philip Gossett per la Fondazione Rossini. Particolarità della nuova produzione l’esecuzione consecutiva dei suoi due finali. Quello lieto, scritto dal pesarese per la première della Fenice di Venezia, vede l’eroe trionfare in guerra e in amore, nel finale tragico, composto solo poco dopo un mese per Ferrara, Tancredi sconfigge i Saraceni, ma ferito a morte si spegne nell’affievolirsi di un assolo d’archi. Firma la regia Andrea Bernard, scene di Giuseppe Stellato, costumi di Ilaria Ariemme. A dirigere l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, formazione che accoglie i più promettenti e talentuosi musicisti da tutto il mondo, è Sesto Quatrini. Nel ruolo titolo è Yulia Vakula, mezzosoprano russo, allieva dell’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti” affiancata da Francesca Pia Vitale (Amenaide), Hinano Yorimitsu (Isaura, nella data del 2 agosto c’è Marcela Vidra), Dave Monaco (Argirio), Adolfo Corrado (Orbazzano), Giulia Alletto (Roggiero); Luigi Leo dirige L.A. Chorus, Lucania & Apulia Chorus.





Il 51° Festival della Valle d’Itria è organizzato da Fondazione Paolo Grassi

con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Puglia Promozione, Provincia di Taranto, Comune di Martina Franca, Comune di Cisternino, Camera di Commercio Brindisi-Taranto

in collaborazione con Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti”, European Festivals Association, Opera Europa, ItaliaFestival, Cidim

Con il contributo di BCC Locorotondo

Platinum Partner Torre Maizza - A Rocco Forte Hotel, EuroSpin

Mediapartnership SKY Classica

Major Partner Basile Srl, Elecronic’s Time, Relmef, Malu, Marraffa, Masseria Croce Piccola, Tagliatore, Werent