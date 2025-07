'Miss Summer Salento 2025', sabato 12 luglio la bellezza torna a Campo di Mare

Il conto alla rovescia per la 2ª tappa di Miss Summer Salento 2025 è ufficialmente iniziato! Sabato 12 luglio, a partire dalle ore 21.00, la magia di questo prestigioso concorso tornerà a illuminare la splendida costa di Campo di Mare, presso l’incantevole Lido Gogò capitanato da Enzo Buttazzo. Dopo il grande successo della serata inaugurale dello scorso 1° maggio, che ha visto la partecipazione di tantissimi appassionati, il concorso ideato da Marcello Altomare e Niko Fiore promette ancora una volta una serata all’insegna di glamour, emozioni e spettacolo puro. Il conto alla rovescia per la 2ª tappa di Miss Summer Salento 2025 è ufficialmente iniziato! Sabato 12 luglio, a partire dalle ore 21.00, la magia di questo prestigioso concorso tornerà a illuminare la splendida costa di Campo di Mare, presso l’incantevole Lido Gogò capitanato da Enzo Buttazzo. Dopo il grande successo della serata inaugurale dello scorso 1° maggio, che ha visto la partecipazione di tantissimi appassionati, il concorso ideato da Marcello Altomare e Niko Fiore promette ancora una volta una serata all’insegna di glamour, emozioni e spettacolo puro.





Non si tratterà solo di una sfilata di bellezza, ma di un vero e proprio show dove arte e passione si fonderanno in un mix irresistibile. La serata sarà infatti arricchita dalla partecipazione della Scuola di ballo "Cuori Danzanti", guidata dalla maestra Simona De Giuseppe, che incanterà il pubblico con suggestive danze orientali, e da "Dance Experience Lab", diretta da Vincenzo D’Anna, con un travolgente spettacolo di Hip Hop Old School e New Style, insieme a danze caraibiche come la Salsa cubana e la Salsa portoricana. Un vero e proprio vortice di ritmo e movimento che accompagnerà l’evento con energia e fascino.





A condurre la serata sarà la modella e icona di bellezza Sharon De Luca, 27 anni, con un’esperienza di oltre sette anni nel mondo della fotografia come fotomodella professionista e una carriera consolidata come conduttrice sportiva presso Sportitalia. Sharon, appassionata di calcio e tifosa nerazzurra, porterà sul palco la sua eleganza e il suo carisma, rendendo la serata ancora più coinvolgente.





La giuria, che avrà il compito di valutare le aspiranti Miss Summer Salento 2025, sarà composta da figure di spicco come il Senatore Piero Iurlaro, gli Assessori Riccardo Montanile e Angelo Esposito del Comune di San Pietro Vernotico, la Dott.ssa Rosaria De Luca, la maestra di pole dance Luana Schilardi e lo stilista di alta moda Totti Swimwear. Quest’ultimo non solo giudicherà le concorrenti, ma darà vita a un vero e proprio spettacolo di alta moda, offrendo alle giovani ragazze la possibilità di indossare per la prima volta i suoi eleganti costumi da bagno in una passerella all’insegna dello stile e dell’eleganza. La Vincitrice come di consueto accederà alla finale del concorso.





Non mancheranno Aurora Caponi, eletta "Miss Summer Salento 2025 Masseria Cillarese" nella prima tappa del concorso, e Marianna Poli, la regina delle regine 2024, che porterà con sé tutta la sua esperienza e il fascino che l' ha resa amata.





L’evento sarà immortalato dal fotografo ufficiale Giuseppe Bello Roma, da sempre amico e storico documentarista del concorso, che con i suoi scatti valorizzerà la bellezza e la personalità delle partecipanti. Impegnato in importanti progetti nazionali con nomi noti dello spettacolo, Giuseppe saprà catturare ogni sfumatura di questa serata unica.





Il cammino delle “Summer Girls” è solo all’inizio: molte di loro saranno protagoniste in rappresentanza del concorso anche all’aperitivo party in programma il prossimo 3 agosto, sempre al Lido Gogò.





Miss Summer Salento 2025 non è soltanto un concorso di bellezza: è un evento che celebra sogni, talento, passione e stile, immerso nella meravigliosa cornice del Salento, pronto a regalare emozioni indimenticabili a tutti gli spettatori. Sabato 12 luglio a partire dalle pre 21.00 , sotto le stelle del Lido Gogò, il glamour e la magia saranno protagonisti nel prestigiorno lido di Campo di mare con ingresso gratuito.