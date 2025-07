Molfetta, incendio distrugge ristorante sul mare: intervento dei Vigili del Fuoco

MOLFETTA - Paura questa mattina a Molfetta per un vasto incendio che ha, completamente avvolto dalle fiamme al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

L’allarme è scattato nelle prime ore del giorno: l’intera struttura in metallo e legno era già in fiamme quando tre squadre di soccorso sono intervenute rapidamente sul posto, supportate da due autobotti.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono durate diverse ore, complicate dalla presenza di erba secca e abitazioni nelle immediate vicinanze, che hanno richiesto particolare attenzione per evitare la propagazione del rogo.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’intera struttura è andata distrutta. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.