Montecatini, arrestato 19enne egiziano per una rapina avvenuta a Lecce un anno fa

MONTECATINI - Un 19enne di origine egiziana è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Montecatini, in provincia di Pistoia, perché ritenuto coinvolto in una rapina avvenuta un anno fa a Lecce.

Il giovane, unico del gruppo ancora in libertà, è stato individuato grazie a una segnalazione legata alla presentazione di una pratica per il rinnovo del permesso di soggiorno tramite il cosiddetto “kit postale”. L’informazione ha consentito agli investigatori di attivarsi tempestivamente e rintracciarlo nel centro toscano.

Secondo le ricostruzioni, il 19enne avrebbe agito insieme ad altri tre complici, già identificati e arrestati in precedenza. Il gruppo avrebbe aggredito un passante nei pressi del centro storico di Lecce, sottraendogli con violenza un bene di valore. Durante la fuga, per evitare di essere inseguiti, uno dei rapinatori avrebbe anche minacciato con cocci di bottiglia un uomo intervenuto in soccorso della vittima.

L’arresto del giovane chiude un’indagine complessa, avviata subito dopo il grave episodio avvenuto nel capoluogo salentino. Il 19enne si trova ora detenuto nel carcere di Pistoia, in attesa dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria competente.