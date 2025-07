Arte, gli artisti salentini Renato e Fernando Caracuta rendono omaggio a Vasco Rossi con una luminaria artistica di loro creazione

Ancora una volta, l'Arte del Salento incanta: l’artista salentino Renato Caracuta, in un incontro avuto con il Re del rock italiano Vasco Rossi, prima dell’inizio del Tour 2025, ha potuto omaggiare quest’ultimo di una luminaria artistica salentina. Ancora una volta, l'Arte del Salento incanta: l’artista salentino Renato Caracuta, in un incontro avuto con il Re del rock italiano Vasco Rossi, prima dell’inizio del Tour 2025, ha potuto omaggiare quest’ultimo di una luminaria artistica salentina.





La luminaria in questione, una "pala di fico d’india" stilizzata, simbolo del Salento, è stata realizzata artigianalmente dal padre Fernando e dallo stesso Renato Caracuta. I due artisti, infatti, attivi nel campo dell’arte pittorica e dell’intarsio in legno da diversi anni, realizzano anche delle luminarie artistiche, in maniera del tutto artigianale riuscendo a creare delle opere uniche ed esclusive non prodotte in serie.





L’omaggio è stato molto gradito da Vasco Rossi, che aveva già conosciuto l’artista Renato Caracuta in passato per una sua opera pittorica dal titolo "La Grande canzone del Kom", a lui dedicata, e che riuscí a coinvolgerlo positivamente ed emotivamente sia per il tema trattato che per l'inconfondibile particolarità della tecnica pittorica che caratterizza l'artista Renato Caracuta.





Questa volta, Vasco Rossi, ha avuto modo di ammirare per la prima volta, le luminarie salentine scoprendo con grande stupore l'origine e la tradizione legata a queste opere d'arte luminose.