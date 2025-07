Multiculturita Summer Festival 2025: da domani a sabato tre serate di grande musica

CAPURSO - È tutto pronto a Capurso per la XXIII edizione del Multiculturita Summer Festival, organizzato in collaborazione con il Comune di Capurso, che dal 17 al 19 luglio ospiterà alcuni dei nomi più amati della musica italiana.Sul palco allestito sul sagrato della Reale Basilica di Maria SS. del Pozzo, con la stessa Basilica a fare da sfondo ai concerti (inizio ore 21.15), arriveranno Francesco Renga con la sua vocalità potente e melodica, perfetta per ballate romantiche e pop d’autore; Alex Britti con il suo coinvolgente mix di blues, rock, jazz e pop e con l’inconfondibile virtuosismo chitarristico che lo distingue; e Cristiano De Andrè che unisce la forza poetica dell’eredità familiare a sonorità rock e testi intensi, offrendo uno sguardo profondo e impegnato sulla realtà (ultimi biglietti disponibili su Ciaotickets.it, Ticketone e nei punti vendita abituali).Tre stili diversi, dunque, per tre anime della musica italiana. Il primo a calcare le scene giovedì 17 luglio sarà Francesco Renga, con l’unica data pugliese del tour “Angelo – Venti”, che celebra i vent’anni dalla vittoria sanremese dell’iconico brano (2005) che è una dedica dell'artista alla figlia Jolanda, avuta dall’allora compagna Ambra Angiolini poco tempo prima della sua partecipazione al Festival. La canzone si impose subito dopo la vittoria alla kermesse, conquistando la vetta della classifica italiana delle vendite e dell’Airplay radiofonico.Il giorno dopo, venerdì 18 luglio, sullo stesso palco salirà Alex Britti, con un concerto celebrativo del suo iconico album It.Pop che ha dato il via alla sua ultraventennale carriera inserendosi come pietra miliare del pop italiano contemporaneo, senza tralasciare anche il meglio del suo repertorio dai grandi classici come Gelido, Da Piccolo, Solo una volta, La vasca, Oggi sono io, 7000 caffè, fino a Tutti come te, Nuda, Supereroi e Uomini.Il 19 luglio protagonista della serata conclusiva del Multiculturita Summer Festival sarà invece Cristiano De André, con “De André canta De André – Best of Estate 2025”, emozionante omaggio al repertorio del padre Fabrizio. Considerato l’unico vero erede del patrimonio musicale del padre, Cristiano De Andrè porterà sul palco il meglio del repertorio deandreiano, accompagnato dai suoi inseparabili musicisti: Osvaldo di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere (già arrangiatore dei primi due volumi del progetto “De André canta De André”) e Ivano Zanotti alla batteria. Artista poliedrico e polistrumentista, Cristiano suonerà chitarra acustica e classica, bouzouki, pianoforte e violino, accompagnando il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la grande opera di Fabrizio De André.Gli ultimi biglietti per i concerti sono disponibili su Ciaotickets.it, Ticketone, e nei punti vendita abituali. Info: 080.512.76.45 - info@multiculturita.it