'Salento Book Festival 2025': lunedì 14 luglio a Nardo e martedì 15 a Tricase con Maurizio Mannoni, Michele Zizza e Fabio Manni

Prosegue il "Salento Book Festival 2025", che fa tappa quest'anno in tredici comuni salentini. Prossimi appuntamenti lunedì 14 luglio a Nardò e martedì 15 a Tricase, con Maurizio Mannoni, Michele Zizza e Fabio Manni.





È piazza Cesare Battisti, nel centro storico neretino, alle ore 20.30, ad accogliere la presentazione del libro "Digitalizzazione Disinformazione Destabilizzazione" (Editoriale Scientifica), volume in cui l’autore, Michele Zizza, propone un'attenta riflessione scientifica intorno a temi centrali nello scenario comunicativo della nostra epoca. È un saggio per studenti universitari che, però, interessa anche agli appassionati di digitale e agli addetti al settore dell’informazione e della comunicazione. Incontra l’autore Maria Pia Romano.





A seguire, alle ore 21.30, il primo dei due appuntamenti con il celebre giornalista e conduttore televisivo Maurizio Mannoni che presenta il libro "Quella notte a Saxa Rubra" (La Nave di Teseo). È l’esordio nella narrativa di un maestro del giornalismo. Un noir inquietante, una tragica scomparsa negli studi RAI di Saxa Rubra mai realmente chiarita, una storia perturbante dove tanti fatti impossibili sono realmente accaduti.





Gli studi della tv pubblica sono scossi dalla morte di Giovanni, uno dei più brillanti volti del telegiornale, dopo un’ultima, drammatica, apparizione in diretta nel suo programma. La notizia della scomparsa è così sconvolgente che tutti preferiscono dimenticarla in fretta: i dirigenti televisivi sono felici di tornare a occuparsi del palinsesto, e la normale routine ricomincia a tenere impegnate le redazioni. Ma qualcosa non torna in quella morte improvvisa, e un giornalista compagno fraterno di Giovanni, al suo fianco in tante avventure professionali, decide dopo anni di indagare tra le carte dell’amico, chiuse in un ufficio a Saxa Rubra dove nessuno ha più messo piede da quel giorno. O almeno così sembra. Tra quei documenti, emerge il racconto senza filtri di una televisione che è lo specchio di un paese in cui bisogna avere molti amici e non farsi il nemico sbagliato. Si rivela anche la storia d’amore con una giovane donna, Angela, fuggita da Roma subito prima della morte di Giovanni. Inseguendo le tracce della ragazza, il protagonista si avvicina alla verità sulla scomparsa dell’amico, ma dovrà difendere la sua memoria dagli interessi di una tv ostaggio della politica e del potere. Maurizio Mannoni firma un romanzo che è una serrata e coinvolgente indagine letteraria, il cui protagonista, un giornalista coraggioso e ostinato, non si arrende alle ombre che si allungano dietro le telecamere, quando si spengono le luci della diretta. Incontra l’autore Danilo Siciliano.





Il giorno successivo, martedì 15 luglio, Mannoni sarà nuovamente ospite del Salento Book, a Tricase, alle ore 21. Incontra l’autore Ada Fiore. L’incontro sarà preceduto alle ore 20.30 dalla presentazione de "La scuola in Ospedale. Un faro oltre la malattia" (Pensa Multimedia) di Fabio Manni. Il libro è frutto della passione e dell’impegno di Manni, che, da anni, dedica la propria professionalità presso la "Scuola Statale in Ospedale" della struttura ospedaliera del "Vito Fazzi" di Lecce, un’oasi di apprendimento e speranza per i piccoli pazienti. Il volume racconta esperienze, conoscenze e pratiche di chi lavora per consentire a bambini di vivere l’esperienza scolastica anche all’interno dell’ospedale, per aiutarli a superare il senso di smarrimento ed ansia causato dalla brusca interruzione della frequenza scolastica a seguito di un ricovero ospedaliero, offrendo un programma didattico compatibile all’iter medico previsto per ciascuno di loro. Incontra l’autore Costanza Rainò.





Gli appuntamenti del SBF sono ad ingresso libero. Dettagli su www.salentobookfestival.it e sulle pagine social del Salento Book Festival. Info: 3485465650.





La rassegna pugliese legata ai libri, per tutta l’estate (e oltre!) porta tra piazze, giardini, castelli e belvedere sul mare alcuni degli scrittori e delle scrittrici più amati, ma anche professionisti e personalità del mondo del giornalismo, della cultura, della musica, dello sport, dello spettacolo che presentano i propri lavori editoriali.





Quest’anno "La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori" fa tappa ad ARADEO, CASTRIGNANO DEI GRECI, COLLEPASSO, CORIGLIANO D’OTRANTO, CUTROFIANO, GALATONE, GALLIPOLI, MURO LECCESE, NARDÒ, NEVIANO, RACALE, SPECCHIA e TRICASE, tutti in provincia di Lecce, a cui si aggiunge uno speciale appuntamento nello storico store Candido 1859 di Maglie (Le) e un altro extra Salento, nella sede del Consiglio Regionale della Puglia, a Bari, a novembre.