Oria, presentazione della graphic novel 'Vino Generoso - Italo Svevo a fumetti' nel Giardino di San Francesco

ORIA (BR) - Proseguono gli eventi culturali nella città di Oria: venerdì 18 luglio si terrà, a partire dalle ore 20 nel Giardino di San Francesco in Via Senatore Tommaso Martini, la presentazione della graphic novel "Vino Generoso - Italo Svevo a fumetti" con Teo D'Apolito (Sceneggiatore PV Edizioni) e Mino De Tommaso (Sceneggiatore PV Edizioni). - Proseguono gli eventi culturali nella città di Oria: venerdì 18 luglio si terrà, a partire dalle ore 20 nel Giardino di San Francesco in Via Senatore Tommaso Martini, la presentazione della graphic novel "Vino Generoso - Italo Svevo a fumetti" con Teo D'Apolito (Sceneggiatore PV Edizioni) e Mino De Tommaso (Sceneggiatore PV Edizioni).





L'evento rientra nella rassegna "Un Pozzo di Cultura" ed è organizzato dall'associazione culturale "Il Pozzo e l'Arancio", dalla Parrocchia San Francesco d'Assisi e patrocinato dalla Città di Oria.





Per quel che riguarda "Vino Generoso", la graphic novel edita da PV Edizione, è una trasposizione audace e raffinata della celebre novella di Italo Svevo, un’opera che celebra la cultura del vino come narrazione, arte e identità. La sceneggiatura è curata da Teo D'Apolito e Cosimo De Tomaso, mentre le illustrazioni sono di Marco Russo.