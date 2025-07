Ostuni piange Roberto Carparelli, farmacista e uomo di straordinaria umanità

Ostuni e l’intera comunità pugliese si uniscono nel dolore per la scomparsa di Roberto Carparelli, figura di riferimento nel mondo della sanità territoriale e cittadino profondamente amato e rispettato. Professionista appassionato, uomo di grande umanità e padre premuroso, Carparelli lascia un’impronta indelebile nella vita della sua città e nel cuore di chi lo ha conosciuto.Alla guida della Farmacia Matarrese, ha saputo trasformare un semplice presidio sanitario in un luogo di innovazione e attenzione al cittadino. Grazie alla sua visione lungimirante, ha introdotto strumenti all’avanguardia come il Pharmathek e promosso test diagnostici di ultima generazione, facendo della sua farmacia un modello virtuoso a livello nazionale. Il prestigioso riconoscimento ricevuto al G7 Salute di Bari nel 2024 ha sancito il suo ruolo da protagonista nell’evoluzione della farmacia italiana.Ma al di là delle competenze tecniche e professionali, Roberto Carparelli è stato soprattutto un interprete autentico della prossimità: sempre presente, discreto ma determinante, capace di ascoltare, comprendere e agire con quella naturale eleganza morale che lo ha contraddistinto per tutta la vita. Il suo impegno verso il bene comune si è concretizzato anche nella partecipazione attiva a numerose iniziative benefiche, spesso in compagnia del figlio Vittorio, con cui ha sostenuto cause importanti come quella della Fondazione Tiziana Semerano, impegnata nella lotta contro il cancro.La notizia della sua scomparsa ha generato un’ondata di commozione e riconoscenza: innumerevoli i messaggi di cordoglio e le testimonianze d’affetto che stanno affollando le bacheche social e le pagine delle testate locali. La città di Ostuni, che in lui aveva riconosciuto un esempio raro di rigore, umanità e spirito civico, oggi si stringe intorno alla famiglia, nel ricordo commosso di un uomo che ha saputo guardare avanti, senza mai perdere di vista il valore autentico del legame umano.“Ci lascia un punto di riferimento silenzioso, ma essenziale” – scrivono in molti. La sua eredità continuerà a vivere nei gesti quotidiani di chi, seguendo il suo esempio, crede ancora in un’idea alta di servizio alla comunità.