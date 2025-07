BitLibri 2025: a Bitritto torna il festival della letteratura sul tema “Il potere della gentilezza”

BITRITTO - Dal 13 al 15 luglio torna a Bitritto BitLibri, l’atteso festival diffuso della letteratura, dell’arte e della cultura, giunto all’ottava edizione. Un appuntamento diventato punto di riferimento nel panorama culturale pugliese e nazionale, che quest’anno si svolgerà sotto il segno de “Il potere della gentilezza”, tema portante di tre intense giornate tra libri, parole, arte, musica e incontri con grandi ospiti.

Organizzato dal CIF – Centro Italiano Femminile Metropolitano di Bari con il supporto di realtà culturali come Poesia in Azione, Libreria Libriamoci, Presidi del Libro e APE – Associazione Pugliese Editori, il festival è diretto da Cristina Maremonti, condotto da Alina Liccione e Alan Palmieri, e patrocinato dal Comune di Bitritto.

Tra gli ospiti: Rubini, Calandrone, Koll, Giorgino, Mou

Il programma di BitLibri 2025 propone oltre dieci tra presentazioni, talk, proiezioni, concerti e mostre. Tra i nomi più attesi di questa edizione: l’attore e regista Sergio Rubini, la poetessa Maria Grazia Calandrone, finalista al Premio Strega, l’attrice Claudia Koll, il giornalista RAI Francesco Giorgino, la cantautrice Erica Mou, il regista Alessandro Piva, e tanti altri.

Un paese trasformato in una biblioteca a cielo aperto

BitLibri punta a rendere Bitritto una grande biblioteca interattiva all’aperto, dove lettori di ogni età possano incontrare autori, case editrici, esperienze narrative e culturali. Tra le iniziative, torna anche il concorso letterario “Francesca Pasculli – Una donna per la vita”, giunto alla VI edizione e dedicato a racconti e poesie inedite. Da questo progetto sono nate le raccolte Come vele al vento (2021) e L’albero narrante. Pagine che fioriscono (2024).

Non solo libri: arte, mostre e musica

Il festival coinvolge anche le arti visive. In Piazza Leone saranno esposte le opere dell’artista Maria Pierno (in collaborazione con l’Associazione Approdo Urbano), mentre Sala Castello ospiterà la mostra fotografica “Il potere della gentilezza” a cura di Rossella Mazzotta e Marco De Giosa. Da non perdere anche la mostra “La memoria è emozione” dell’Associazione Bitrittesi nel mondo. Le serate saranno accompagnate dalle sonorità del The Secret Garden Trio e del sassofonista Akeem Dosso.

“Citando Borges, sono convinta che il libro sia una delle possibilità di felicità che abbiamo noi uomini” – afferma Cristina Maremonti, direttrice artistica del festival – “Il tema scelto per quest’anno, Il potere della gentilezza, vuole essere un invito alla cura, alla condivisione e alla costruzione di una comunità più consapevole. La gentilezza è un bene prezioso da coltivare e tramandare”.

📅 Programma di punta – Piazza Leone

Domenica 13 luglio

19.45 | Saluti istituzionali

20.30 | Talk con Claudia Koll

22.00 | Incontro con Francesco Giorgino

23.00 | Concerto The Secret Garden Trio

Lunedì 14 luglio

20.00 | Incontro con Antonia Chiara Scardicchio

21.00 | Talk medico-letterario con Antonio Moschetta

22.00 | Presentazione con la cantautrice Erica Mou

Martedì 15 luglio

20.30 | Proiezione film Fratelli di culla di Alessandro Piva

21.00 | Dialogo tra Maria Grazia Calandrone e Piva, modera Alina Liccione

📚 Aspettando BitLibri – Sala Castello, ore 18.30

Ogni giorno si svolgeranno eventi paralleli tra mostre, dialoghi editoriali, incontri con poeti e laboratori per piccoli lettori. Tra gli appuntamenti da segnalare:

“La Madonna di Costantinopoli a Bitritto” con Mariagraziella Belloli e Giuseppe Giulitto (13 luglio)

BitLibri Piccoli Lettori con Florisa Sciannamea e Liliana Carone (14 luglio)

“Una notte di fuoco” con Anna Leone (15 luglio)

Per info, programma dettagliato e aggiornamenti:

🌐 www.bitlibri.it

📱 Social: @BitLibri su Facebook e Instagram

BitLibri 2025 è un invito alla scoperta, alla bellezza e all’incontro. Un’occasione per rallentare, leggere, ascoltare e, soprattutto, esercitare il più potente degli atti umani: la gentilezza.