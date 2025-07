Praja Gallipoli, gli eventi musicali da non perdere

Alla Praja Gallipoli, epicentro del divertimento gestito da Musicaeparole, l'estate 2025 ha già preso il volo da tempo. Qui vi anticipiamo solo gli eventi che vanno in scena da lunedì 7 luglio fino a domenica 13 luglio. Si riposa solo martedì 8 luglio, poi il ritmo non si ferma. E' gli appuntamenti da non perdere continueranno fino a fine agosto... . Alla Praja si balla ogni notte. Il ritmo è altissimo, la qualità e la varietà musicale assoluta. I biglietti per ogni serata di una settimana pazzesca sono già disponibili in prevendita.

La settimana inizia lunedì 7 luglio con il ritmo di Cristian Marchi, top dj italiano da sempre, uno degli artisti che più spesso si sono esibiti alla Praja nella sua lunga storia di successi. Tra le sue mille hit c'è "Love, Sex, American Express". Sul palco Cristian Marchi dà energia ad ogni tipo di pubblico. Bello Figo è sul palco in un'altra serata, ma pure in questa notte, il 7 luglio, di ritmo ce n'è. Eccome.

Eccoci a mercoledì 9 luglio. Il party in questo caso è "Kawabonga" è un party, molto popolare, che si caratterizza per un'atmosfera energica e coinvolgente, con musica che spazia tra vari generi come reggaeton, trap, ed elettronica. E' una festa decisamente scatenata, quindi.

Giovedì 10 luglio va in scena uno evento che da sempre fa rima con il divertimento. Il Giovedì del Villaggio. Al mixer c'è Melany Musillo DJ e producer italiana protagonista della scena clubbing europea. con set energici tra techno e house. Si esibisce anche Icy Subzero, rapper conosciuto per il suo stile diretto. Tra drill e trap, racconta la realtà urbana con testi intensi e beat potenti, conquistando un pubblico in crescita.

Venerdì 11 luglio ecco BigMama, il black party Made in Salento che propone sonorità hip hop, latin e dintorni. In questa notte ospita gli Smoothies, duo di DJ e producer italiani noti per uno stile fresco e coinvolgente che fonde house e pop elettronico. Hanno conquistato club e festival con produzioni dal sound internazionale.

Ancora due party per la settimana Praja Gallipoli. Sabato 12 luglio sul palco ci sono ben tre artisti: Damante, Le One e Rovazzi per l'evento LaBellaVita, ovvero lo slogan tipo di questo mitico club. Damante non è solo un personaggio tv e un dj di livello italiano: il suo sound lo porta ormai in tutto il mondo. Fabio Rovazzi è un personaggio ed un vero artista, tra pop, tv e video. E infine ecco Le One, rapper campano in forte cresccita. Appassionato di graffiti e skate, ha iniziato a scrivere a 13 anni. Ha conquistato fama con “Addo Staje” (Disco d’Oro), seguita da hit come “Amo Amo Amo”, “Nun è Over” e “Parente”. Il suo primo EP Nessuno (Epic/Sony)

Domenica 13 luglio alla Praja Gallipoli ecco infine Bello Figo, protagonista del party SuperSunday. Paul Yeboah, noto come Bello Figo, nato in Ghana nel 1992 e a Parma dal 2004. Trash‑rap ironico e provocatorio: da “Non pago affitto” a “Pasta col tonno”, ha rivoluzionato il lol‑rap italiano.





Praja Gallipoli, arrivano Damante, Bello Figo e Rovazzi

lun 07 luglio Cristian Marchi per Ange Ou Démon

mer 09 luglio Kawabonga

gio 10 luglio Giovedì del Villaggio Melany Musillo, Icy Subzero

ven 11 luglio Smoohies x BigMama

sab 12 luglio Damante, Le One, Rovazzi @ LaBellaVita

dom 13 luglio Bello Figo x Supersunday





Praja Gallipoli by Musicaeparole

Lungomare Galileo Galilei – Gallipoli, 73014 (Lecce)

info +39 348 6297999 (WhatsApp)

Prevendite: https://www.ticketsms.it/location/PRAJA-GALLIPOLI

https://linktr.ee/prajagallipoli

https://www.instagram.com/prajagallipoli/





