Prosegue a Polignano a Mare la rassegna musicale “Ad Libitum” tra jazz, grande cinema e chitarra classica

POLIGNANO A MARE - A Polignano a Mare continua l’estate all’insegna della musica con “Ad Libitum”, la rassegna organizzata da Epos Teatro sotto la direzione artistica di Maurizio Pellegrini. Un ricco cartellone che per tutta la stagione estiva porta in scena concerti e spettacoli capaci di coniugare eccellenza artistica e suggestivi scenari pugliesi.

Il prossimo appuntamento è domenica 6 luglio nel suggestivo Chiostro di Sant’Antonio, con inizio alle ore 21. “Dal Jazz al Grande Cinema” è un viaggio musicale nel Novecento che fonde le atmosfere anni ’20 di George Gershwin con le iconiche colonne sonore di John Williams. Sul palco si esibiranno Paolo Debenedetto al sax soprano, Valter Nicodemi al sax contralto e Nicole Brancale al pianoforte, reduce dall’esperienza sanremese in cui ha diretto l’orchestra per la sorella Serena.

Domenica 13 luglio, sempre nel Chiostro di Sant’Antonio alle 21, sarà la volta di Antonio Carone, giovane talento della chitarra classica. Il suo concerto “Variaciones y Folias” propone un raffinato repertorio che spazia dalle composizioni di Miguel Llobet a quelle di Leo Brouwer, Manuel Ponce e Maurice Ohana.

Uno degli eventi più attesi è in programma domenica 20 luglio alle 21.30 nell’Atrio del Museo Pino Pascali: il ritorno della voce soul di Mario Rosini, accompagnato da Mimmo Campanale alla batteria e Paolo Romano al basso elettrico. Il concerto offrirà un percorso originale tra brani propri e omaggi a grandi nomi della musica italiana e internazionale come Pino Daniele, Donald Fagen, Bruno Lauzi e Stevie Wonder.

Altri appuntamenti fuori Polignano

Dopo Conversano e Polignano, “Ad Libitum” si amplia con una nuova rassegna a Rutigliano.

Giovedì 3 luglio alle 21 nella Corte di Palazzo Moccia si terrà “A Marechiare”, un omaggio ai 2500 anni di Napoli con le voci di Giuseppe Naviglio (baritono), Rosario Totaro (tenore) e la chitarra di Nando Di Modugno. Biglietto: €10.

Sabato 5 luglio, sempre nella Corte di Palazzo Moccia alle 21, spazio a “Acqua Nova – Voci della natura” con la musica popolare di Maria Moramarco. Biglietto: €10.

Informazioni

“Ad Libitum” è un progetto di Epos Teatro realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Polignano a Mare, in collaborazione con ASL Bari, Fondazione Museo Pino Pascali e Teatro Pubblico Ligure.

I biglietti sono disponibili su Vivaticket.

Per info e prenotazioni:

📧 biglietteria@eposteatro.com

📞 +39 338 2295966 / +39 392 9642809

Sito: www.adlibitumfestival.it