Reportage – Putignano: gioiello autentico della Puglia tra storia, grotte e Carnevale

BARI - Se stai cercando una destinazione autentica e affascinante nel cuore della Puglia,è sicuramente una meta da non perdere. Questa graziosa cittadina, situata su una dolce collina dell’altopiano delle Murge, a poco più di 40 chilometri da Bari, riesce a conservare ancora oggi quell’atmosfera genuina e tranquilla, lontana dai percorsi turistici di massa.

Passeggiando per il suo centro storico, ti ritroverai immerso in un labirinto di viuzze lastricate, circondate da case in pietra bianca, balconi fioriti e piccoli cortili nascosti, che sembrano custodire gelosamente secoli di storia. Il cuore pulsante del borgo è Piazza Plebiscito, una piazza vivace e accogliente dove si affacciano alcuni degli edifici più importanti e dove spesso si tengono eventi e manifestazioni che animano la vita locale.

Tra i luoghi da visitare, spicca la Chiesa di San Pietro Apostolo, con la sua imponente facciata in stile romanico e un interno ricco di affreschi e sculture che raccontano la fede profonda della comunità nel corso dei secoli. Poco distante, il Palazzo del Balì, che un tempo ospitava i Cavalieri di Malta, oggi accoglie un museo civico dove scoprire reperti archeologici e opere d’arte contemporanea. Non può mancare una visita al Monastero di Santa Chiara, un luogo di spiritualità e storia che spesso ospita mostre e eventi culturali, offrendo uno spaccato della vita monastica del passato.

Ma Putignano è anche famosa in tutta Italia per il suo Carnevale, uno dei più antichi e tradizionali d’Europa. Il Museo diffuso del Carnevale ti permette di approfondire questa grande festa, con un percorso che si snoda tra fotografie, manufatti di cartapesta e materiali audiovisivi sparsi nel centro storico. Durante il Carnevale, poi, la città si anima di colori, musica e sfilate spettacolari, mentre laboratori e visite guidate coinvolgono grandi e piccoli in un’esperienza davvero unica.

Non lontano dal centro si trova la suggestiva Grotta del Trullo, una cavità naturale sorprendente, protetta da un trullo monumentale che la rende unica nel suo genere. A pochi chilometri, le Grotte di Castellana offrono invece un viaggio sotterraneo tra stalattiti e stalagmiti, caverne ampie e affascinanti, che lasciano senza fiato. Se ami il mare, in appena 20 minuti puoi raggiungere la costa adriatica: Polignano a Mare ti conquisterà con le sue scogliere a picco sul mare cristallino e le sue grotte marine, mentre Monopoli ti accoglierà con spiagge di sabbia fine e un lungomare perfetto per passeggiate al tramonto.

La posizione strategica di Putignano ti permette inoltre di esplorare facilmente altre meraviglie della Puglia e dintorni. A breve distanza si trova Alberobello, con i suoi caratteristici trulli, patrimonio UNESCO, mentre a un’oretta di auto ti aspetta Matera, la città dei Sassi, con i suoi antichi quartieri scavati nella roccia, Capitale Europea della Cultura 2019. E per chi ama i paesaggi rurali, la vicina Valle d’Itria regala borghi come Locorotondo, Cisternino e Martina Franca, perfetti per una fuga lenta tra ulivi secolari, vigneti e muretti a secco.

Putignano è quindi il luogo ideale per chi desidera scoprire una Puglia autentica, fatta di tradizioni, natura, arte e buon vivere, un posto dove ogni angolo racconta una storia e ogni momento regala emozioni.