Tensione al San Paolo: due anziane fuggono dalla casa di cura, ma cadono dopo pochi metri

BARI - Attimi di tensione si sono registrati ieri mattina nel quartiere San Paolo di Bari, dove due donne anziane, ospiti della casa di cura San Gabriele, sono riuscite ad allontanarsi dalla struttura, scatenando momenti di apprensione.

Le due donne, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero allontanate inosservate, ma la fuga è durata solo pochi metri: entrambe sono cadute a terra, attirando l’attenzione di alcuni passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la Polizia Locale. Fortunatamente le condizioni delle due anziane non destano preoccupazioni: avrebbero riportato soltanto ferite lievi.

Resta però da chiarire come sia stato possibile per le due donne lasciare la struttura senza essere notate. Nessun dipendente, infatti, è riuscito a spiegare con esattezza la dinamica dell’accaduto. La direzione della casa di cura ha già avviato un’indagine interna per far luce sull’episodio e verificare eventuali falle nei protocolli di sorveglianza e sicurezza.