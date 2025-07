Rissa in piazza Umberto a Bari: arrestato un ventenne con coltello e masso

BARI – Nel pomeriggio di domenica 20 luglio, una violenta lite è scoppiata in piazza Umberto a Bari, segnalata tempestivamente alla Polizia Locale, intervenuta per sedare la rissa tra due persone. I protagonisti, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga.

Uno dei due, un ventenne di origine straniera con precedenti penali, è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato in suo possesso un coltello di circa 30 centimetri e un masso, presumibilmente destinati ad essere usati come arma.

L’uomo ha opposto resistenza all’identificazione, causando lesioni lievi a un agente intervenuto. Sprovvisto di documenti e senza permesso di soggiorno, è stato arrestato con le accuse di porto ingiustificato di arma, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni a pubblico ufficiale aggravate (art. 583 quater Codice Penale).

Il giovane è stato condotto in carcere a Bari in attesa del giudizio direttissimo. Nell’udienza tenutasi ieri mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere fino alla prossima udienza di settembre.