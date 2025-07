San Cesario di Lecce, alla Distilleria De Giorgi 'La Gerusalemme liberata' a cura della Compagnia Diaghilev

L’appuntamento si ispira all’opera di Tasso e rientra nella programmazione di Teatri a Sud. Venerdì 25 luglio 2025, ore 21 Giardino Storico della Distilleria De Giorgi, Via Ferrovia 73, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - La Compagnia Diaghilev è nuovamente protagonista di Teatri a Sud, la rassegna ideata da Astràgali Teatro. Venerdì 25 luglio, alle ore 21, negli spazi del Giardino Storico della Distilleria De Giorgi, a San Cesario di Lecce, la compagine teatrale barese offre una particolare interpretazione de "La Gerusalemme Liberata", basata su un'antologia di versi tratti dal poema di Torquato Tasso, alternati a brani in prosa che riassumono le vicende più eclatanti dell’opera.





Lo spettacolo teatrale, curato e interpretato da Paolo Panaro, si concentra sui primi dodici canti del poema, inclusa la morte di Clorinda. La storia parte da Goffredo di Buglione, diventato capitano crociato, che esorta l'esercito a riprendere la guerra per conquistare Gerusalemme. In questo contesto le battaglie fanno da sfondo al non corrisposto amore del principe crociato Tancredi, per Clorinda, bella armigera musulmana. Nel frattempo Satana, dopo aver convocato il consiglio infernale, decide di ostacolare i piani dei crociati, rendendo la battaglia ancora più ardua. La Compagnia Diaghilev, con questo spettacolo, presenta una versione teatrale che permette al pubblico di immergersi nella potenza della lingua di Tasso e di rivivere le gesta dei crociati. L'allestimento include anche momenti di prosa che facilitano la comprensione della trama complessa del poema.





La Compagnia Diaghilev produce spettacoli teatrali di prosa, mettendo in scena lavori proposti nei principali teatri italiani, con il coinvolgimento di validi attori e registi. Allo stesso tempo incentiva e sostiene la drammaturgia contemporanea e la creatività di talenti locali. Dal 1991 la Diaghilev è riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali come organismo di produzione teatrale. Negli anni più recenti, continua la produzione di spettacoli distribuiti su tutto il territorio nazionale con il coinvolgimento di nuove generazioni di attori e registi, primo tra tutti Paolo Panaro, e vengono realizzati, in collaborazione con enti e istituzioni territoriali, importanti progetti di residenza teatrale e di promozione culturale sostenuti dall’Unione Europea.





La rassegna Teatri a Sud è ideata da Astràgali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.