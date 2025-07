San Cesario di Lecce, i cunti de 'La Favola De Zoza' interpretati dalla Compagnia Diaghilev per Teatri a Sud

La compagnia barese è ospite della rassegna di Astràgali Teatro realizzata nel Giardino Storico della Distilleria De Giorgi. Sabato 19 luglio, ore 21, Giardino Storico Distilleria De Giorgi, Via Ferrovia n°73, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Sabato 19 luglio, alle ore 21, nel Giardino Storico Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, per la rassegna Teatri a Sud, Astràgali Teatro ospita "La Favola de Zoza", a cura della Compagnia Diaghilev, scritto, diretto e interpretato da Paolo Panaro.





Lo spettacolo si ispira a "Lo Cunto de li Cunti" di Giambattista Basile, il più antico libro di favole europee considerato come una delle maggiori espressioni della letteratura barocca. I cinquanta racconti che lo compongono vedono avvicendarsi, tra i paesaggi del Mediterraneo, personaggi fantastici come orchi, draghi, ragazzi sciocchi ma audaci, cavalli parlanti, principesse capricciose, bellissime fate e altre figure del mondo incantato. Nel testo, usando il napoletano seicentesco, l’autore riversa una miniera di voci e locuzioni che toccano differenti aree semantiche, rispondendo all'esigenza di offrire un sommario di caratteri linguistici che vanno dal campano popolare al repertorio dei comici dell'Arte, fino all’aulico gergo di corte. Il risultato è un vero e proprio delirio barocco ben combinato con l'arcaica usanza del narrare intorno al fuoco nei piccoli cortili partenopei, dopo pranzo, quando tra musiche, balli, giochi, piccole azioni teatrali, il Cunto veniva recitato per intrattenere gli ascoltatori.





La Compagnia Diaghilev produce spettacoli teatrali di prosa, mettendo in scena lavori proposti nei principali teatri italiani, con il coinvolgimento di validi attori e registi. Allo stesso tempo incentiva e sostiene la drammaturgia contemporanea e la creatività di talenti locali. Dal 1991 la Diaghilev è riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali come organismo di produzione teatrale. Negli anni più recenti, continua la produzione di spettacoli distribuiti su tutto il territorio nazionale con il coinvolgimento di nuove generazioni di attori e registi, primo tra tutti Paolo Panaro, e vengono realizzati, in collaborazione con enti e istituzioni territoriali, importanti progetti di residenza teatrale e di promozione culturale sostenuti dall’Unione Europea.





La rassegna Teatri a Sud è ideata da Astràgali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.