San Cesario di Lecce, la scrittura di scena protagonista del nuovo appuntamento di 'Teatri a Sud'

SAN CESARIO DI LECCE (LE) - "La scrittura di scena" è il titolo della serata dedicata alle nuove drammaturgie, diretta da Davide Morgagni, in programma per martedì 29 luglio, alle ore 21, nel Giardino Storico Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, per la rassegna Teatri a Sud di Astràgali Teatro.





L’appuntamento è il risultato finale di una Residenza artistica di Davide Morgagni, realizzata in collaborazione con Musicaos Editore, incentrata sulla scrittura di autori under 40, che ha coinvolto, nel mese di luglio, Andrea Giuliani, Giulia Giannotta, Davide Trezzi. Davide Morgagni si è confrontato in residenza con gli stessi scrittori per costruire questa restituzione artistica, partendo dai princìpi teatrali tecnici di base, al lavoro sul corpo-voce, dai testi "Le poesie raccolte" di Andrea Giuliani, "Nei paraggi del cuore" di Giulia Giannotta e "Acidamore. Una storia di paraffina e nostalgia" di Davide Trezzi, verrà restituito un lavoro sulla scrittura e riscrittura scenica, attraverso lo strumento vocale.





Andrea Giuliani è nato a Lecce (1989). Sin dalla tenera età viene incuriosito dalla lettura e dai libri, anche grazie all’interesse trasmesso dalla madre con costanza ed entusiasmo. Ha frequentato la facoltà di lingue dell’Università del Salento, dove ha scoperto l’amore per i classici della letteratura Russa, innamorandosi perdutamente del potere descrittivo di Tolstoj. Adora immergersi nella natura incontaminata, come un lupo affamato che rincorre la preda, alla ricerca incessante della prossima Poesia. Ha esordito con “Le poesie raccolte” (Musicaos, 2019).





Giulia Giannotta (2009) vive a Leverano in provincia di Lecce con la sua famiglia, frequenta il primo anno del Liceo Classico e Musicale "G. Palmieri" di Lecce. Le piace leggere e scrivere da quando ha imparato a farlo e per lei è sempre stato un modo per conoscersi su carta e attraverso essa, anche provenendo da una generazione che fa fatica e ha paura di guardarsi negli occhi o mettere per iscritto quello che sente. Ha esordito con "Nei paraggi del cuore" (Musicaos, 2024).





Davide Trezzi nasce a Treviglio (2000) e vive a Verdello. Nell’anno 2021 viene pubblicato il suo primo romanzo, «I lividi della felicità» per Sicrea libri. Lo stesso anno scrive nella raccolta «Il fiocco viola», per Durango edizioni, il racconto dal titolo Montalbano non risolve tutti i casi. Dalla stessa raccolta nascerà un tour di reading musicale nei teatri. Con Musicaos Editore ha pubblicato il romanzo "Acidamore. Una storia di paraffina e nostalgia" (2023) ed è curatore del volume "Il viaggio" (Musicaos), di prossima pubblicazione.





Davide Morgagni è autore, regista, scrittore e attore di numerose pièces teatrali. Laureato in Filosofia, pubblica "I pornomadi" (2014) e "Strade negre" (2017), entrambi con Musicaos Editore, nel 2019 "La nebbia del secolo" (Leucotea editore) e "Finché c’è rabbia", nel 2023, quarta parte de "Il rifiuto". Ha ideato e portato in scena "Cabaret Politik", "non-format" inedito e alternativo, in cui sul palco si susseguono diversi artisti, interpreti di “comizi” insoliti e irriverenti, che spaziano tra l’ironia e il serio.





La rassegna Teatri a Sud è ideata da Astràgali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.