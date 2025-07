Bari: oggi l'82esimo della Strage di Via Dell'Arca

NICOLA ZUCCARO - Il 28 luglio 1943, tre giorni dopo la caduta del Fascismo, fu compiuta a Bari la prima strage efferata di manifestanti antifascisti. Costoro, violando la Circolare Roatta, che vietava manifestazione pubbliche di dissenso al Regime appena decaduto, organizzarono un corteo spontaneo e pacifico che partì da Corso Vittorio Emanuele in direzione del Carcere ubicato in Corso Sicilia (attuale Alcide De Gasperi) per chiedere la liberazione dei prigionieri politici reclusi nella stessa Casa Circondariale. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, successivamente riportata nel verbale stilato dai Carabinieri Reali, il corteo si fermò in via Niccolò dell'Arca nei pressi della Federazione Provinciale di Bari del Partito Nazionale Fascista sorvegliata a vista dall'Esercito che aprì il fuoco sui manifestanti, uccidendone 20 e ferendone 50. Ottantadue anni dopo questo eccidio, lunedì 28 luglio 2025, il Coordinamento Antifascista di Bari in collaborazione con l'Amministrazione Comunale del capoluogo pugliese, l'ANPI (Associazione Partigiani d'Italia), l'IPSAIC (Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea), l'ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici antifascista), la CGIL Camera del Lavoro Metropolitana e l'ARCI, ha organizzato il seguente programma delle commemorazioni. - Il 28 luglio 1943, tre giorni dopo la caduta del Fascismo, fu compiuta a Bari la prima strage efferata di manifestanti antifascisti. Costoro, violando la Circolare Roatta, che vietava manifestazione pubbliche di dissenso al Regime appena decaduto, organizzarono un corteo spontaneo e pacifico che partì da Corso Vittorio Emanuele in direzione del Carcere ubicato in Corso Sicilia (attuale Alcide De Gasperi) per chiedere la liberazione dei prigionieri politici reclusi nella stessa Casa Circondariale. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, successivamente riportata nel verbale stilato dai Carabinieri Reali, il corteo si fermò in via Niccolò dell'Arca nei pressi della Federazione Provinciale di Bari del Partito Nazionale Fascista sorvegliata a vista dall'Esercito che aprì il fuoco sui manifestanti, uccidendone 20 e ferendone 50. Ottantadue anni dopo questo eccidio, lunedì 28 luglio 2025, il Coordinamento Antifascista di Bari in collaborazione con l'Amministrazione Comunale del capoluogo pugliese, l'ANPI (Associazione Partigiani d'Italia), l'IPSAIC (Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea), l'ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici antifascista), la CGIL Camera del Lavoro Metropolitana e l'ARCI, ha organizzato il seguente programma delle commemorazioni.





Ore 9.30 - Deposizione di una corona d'alloro in via Caduti 28 luglio, nei pressi della Chiesa Sabino ubicata a pochi passi dal Lungomare Perotti.





Ore 10.30 - Deposizione di una corona d'alloro al Monumento ai Caduti 28 luglio presso il Cimitero Monumentale di Bari.





Ore 18.00 - Lucidatura delle pietre d'inciampo in Piazza Umberto I .





Ore 18.30 - Partenza del corteo della memoria che partirà da Via Sparano - angolo via Dante - per concludersi in Piazza Umberto I presso il complesso monumentale dei Caduti del 28 luglio dove si svolgerà una breve cerimonia introdotta alla deposizione di una corona d'alloro con la partecipazione della Vice Sindaca Giovanna Iacovone e del sindaco Vito Leccese.





L'ottantaduesimo anniversario della Strage di via Dell'Arca, assumerà un'importanza particolare per la concomitanza con gli 80 anni dalla Liberazione dell'Italia dal Nazifascismo, celebrati lo scorso 25 aprile.