San Cesario di Lecce, proseguono gli appuntamenti di Teatri a Sud con 'Camise Pierte' di Fraume Teatro

Nella rassegna di Astràgali Teatro, viene proposto il lavoro scritto e diretto da Simone Miglietta. Mercoledì 23 luglio 2025, ore 21 Giardino storico della Distilleria De Giorgi, Via Ferrovia, 73, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Prosegue la rassegna Teatri a Sud ideata da Astràgali Teatro che mercoledì 23 luglio 2025, alle 21, negli spazi del Giardino storico della Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, propone "Camise Pierte. Epilogo del turismo di massa in Salento" della compagnia Fraume Teatro, scritto e diretto da Simone Miglietta, con la supervisione artistica di Licia Lanera e Danilo Giuva e il materiale d’inchiesta a cura di Marilù Mastrogiovanni.





Un lavoro che racconta, attraverso una narrazione che segue il flusso della storia della musica in Salento, dal raggamuffin alle avanguardie elettroniche, la memoria pulita della tradizione macchiata dall’economia folklorica. L’interprete è lo stesso Miglietta che, in un contesto di apparente semplicità tecnica, chiacchiera musicalmente con il pubblico della storia di una regione che sta diventando la storia dell’intera penisola italiana, da Lecce a Firenze, da Venezia a Napoli. La struttura è quella di una narrazione civile, cui si addizionano dei momenti di estremo lirismo del dialetto e della commistione di lingue, per mezzo della sintetizzazione elettronica.





Fra una scena e l’altra, si interpongono le registrazioni dell’intervista a Marilù Mastrogiovanni, giornalista e docente universitaria, da anni attiva nella lotta alla mafia salentina. Il ricordo dei due artisti è da porre a confronto con ciò che è definita "estate salentina", che assume nei racconti delle connotazioni di memorie rappresentate dalla comunione dei beni, dai ricordi di famiglia, dagli amori puerili e dai paesaggi selvaggi, fino all’avvento incontrollato di turisti italiani e stranieri, di violenza fuori dai locali notturni e di omertà legata all’abusivismo edilizio e i sempre crescenti fenomeni di racket nelle marine.





La rassegna Teatri a Sud è ideata da Astràgali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.